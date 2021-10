En zonas rurales el regreso a las aulas se ha llevado a cabo de manera gradual y voluntaria. | Fuente: Andina

El retorno seguro a clases tiene ahora a los más inesperados detractores: un grupo de profesores. A través de un comunicado, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) señaló que sus agremiados no volverán a las aulas a menos que se cumplan demandas como nombrar cierto número de maestros e incrementar el presupuesto en el sector, entre otras que pretenden desinformar, como la afirmación falsa de que existe un aumento de casos de COVID-19 en menores de edad.

En una situación similar se encuentra la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate), sindicato recientemente oficializado por el presidente Pedro Castillo. En recientes entrevistas con RPP Noticias, sus secretarios evidenciaron su prioridad: que se cumplan sus agendas de reclamos.

En una conferencia de prensa, el ministro de educación Carlos Gallardo reafirmó su posición a favor del regreso a clases, aunque no brindó detalles expecíficos acerca de cómo se realizaría. Asimismo, se refirió al comunicado del Sutep y consideró su posición como incorrecta. Adelantó que conversará con sus integrantes.

"Soy una persona que concilia. Considero que esas afirmaciones [las del comunicado del Sutep] son profundamente equivocadas. El señor Lucio Castro está llamando a una cuestión de no avance en la problemática educativa, de no retorno, y me parece que eso es totalmente erróneo", dijo Gallardo.

En RPP Noticias, sin embargo, el problema pareció haber quedado zanjado cuando Lucio Castro aseguró que "son los primeros interesados" en que la presencialidad vuelva en la educación.

Una de las primeras actividades del ministro de Educación Carlos Gallardo estuvo dedicado a promover el retorno seguro a clases, junto con el ministro de Salud Hernando Cevallos. | Fuente: Andina

Minedu y el regreso a clases

Más allá de los problemas sindicales, diversos especialistas han señalado la urgencia de hacer los problemas a un lado y que los Gobiernos Regionales, docentes, padres de familia y el Minedu trabajen juntos en el retorno a las aulas de manera segura, paulatina y voluntaria.

Desde julio pasado, mes en el que se realizaron modificaciones a la norma para el retorno a clases del Ministerio de Educación, el contexto de la pandemia ha ido cambiando. Por ello, especialistas coinciden en que es necesario adecuar estas reglas a un contexto en el que más del 50 por ciento de la población objetivo ya ha sido vacunada en el Perú.

"Creo que el primer paso es cambiar la norma que hoy existe sobre reapertura", sostiene el exviceministro de Gestión Pedagógica del Minedu, Martín Vegas. "[Esa norma] establece que la regla [para el colegio] es estar cerrado y la excepción es estar abierto. Hay que hacer todo un procedimiento a nivel de cada escuela para lograr abrir y por eso tenemos este ritmo tan lento. Para el próximo año, con los avances que ya hay en vacunación, la situación debería ser al revés, generar un procedimiento especial [solamente] cuando haya que cerrarlas".

Hasta el momento se ha avanzado con el regreso a clases en zonas rurales, pero en su mayoría, las escuelas en el Perú siguen cerradas. La vuelta en zonas urbanas representa un reto mayor. En este contexto se requiere un esfuerzo común, que también debería estar normado, señalando a todos los actores involucrados en la educación. Así lo explica el exministro de Educación Ricardo Cuenca.

"Lo que creo que hay que hacer primero es buscar un equilibrio para evitar cualquier confrontación, porque en este país estamos acostumbrados a confrontarnos antes que dialogar. [Se debe] ir a cada una de las regiones, preguntar cuáles son las razones por las cuales las escuelas habilitadas [para abrir sus puertas a los alumnos] no se están abriendo... no hay razón para no hacerlo", sostiene Cuenca, quien fue ministro de Educación hasta julio pasado.

No hay data científica que nos diga que los colegios son focos infecciosos de COVID-19. Tampoco se puede condicionar el regreso a las demandas de algún sindicato de maestros. El compromiso de recuperar el tiempo perdido es de todos los involucrados en la educación.