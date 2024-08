"Preferimos ser enemigos que los grandes amigos del Ejecutivo": ¿enfrentamiento entre el Gobierno y el Ministerio Público?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales El ministro del Interior dijo que el Ministerio Público es, en algunas oportunidades, "enemigo de la Policía"

El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, en entrevista exclusiva con RPP, se refirió a las críticas que, desde hace días atrás, ha formulado contra su institución el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el ministro de Salud, César Vásquez.

En ese sentido, el titular del Ministerio Público aseguró que las expresiones del titular del Ministerio del Interior (Mininter) se debían al inicio de investigaciones preliminares en su contra por presunto abuso de autoridad, las cuales habrían comenzado en julio pasado.

"No nos extraña la conducta del ministro, porque recientemente el Ministerio Público ha iniciado diligencias preliminares por delito de abuso de autoridad en contra del ministro. Esto respecto del pretendido control de un periodista (…), y que luego ordenó además un proceso disciplinario contra un efectivo policial que difundió este audio", indicó en La Rotativa del Aire.

"Esto se ha notificado recientemente, los últimos días de julio, y a partir de ahí, diariamente, vemos que no pierde la oportunidad de hablar y despotricar contra el Ministerio Público. Nosotros nos encontramos indignados, mortificados por las expresiones del ministro, porque no es cierto lo que dice", agregó.

Pero, ¿cuáles fueron estas críticas esgrimidas por los ministros del Interior y Salud y en qué contexto fueron formuladas? ¿Qué otros actos contra el Ministerio Público ha señalado el fiscal de la Nación por parte del Ejecutivo?

Las acusaciones del ministro del Interior

El pasado 3 de junio, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, sostuvieron una reunión de trabajo en la sede del Ministerio Público, en el Cercado de Lima. Al término del encuentro, Santiváñez agradeció la reunión, afirmó que había sido fructífera en temas de seguridad ciudadana, y señaló que la colaboración entre ambas instituciones es vital para garantizar que las investigaciones sean rápidas y efectivas.

Sin embargo, la cordialidad de este encuentro pareció llegar a su fin luego de algunas semanas, con una serie de críticas a la falta de presencial fiscal en los operativos "Amanecer Seguro" del Mininter. No obstante, el último miércoles, el ministro del Interior denunció que, durante la intervención policial que logró la liberación de un empresario del rubro del reciclaje y la captura de los secuestradores en Los Olivos, ningún representante del Ministerio Público quiso hacerse presente en la diligencia.

"Quiero advertir y quiero hacer una denuncia sumamente grave (…) El fiscal no quiso venir. Cuando se generó este tema, a las 2:30 p.m., la PNP pidió la asistencia del fiscal poniéndole en conocimiento que ya se había irrumpido en la casa y que necesitábamos la presencia del fiscal, y los fiscales comenzaron a pelotearse, ningún fiscal quiso venir. No quisieron, entre ellos se comenzaron a echar la responsabilidad", aseguró.

“El general de Secuestros, Marco Conde, tuvo que llamar al fiscal superior para que llamara la atención al fiscal de Puente Piedra y prácticamente lo obligara a venir. Y ni siquiera ha venido, sino que ha mandado a su adjunta (…) Esto es una muestra más de que el Ministerio Público no está comprometido en la lucha contra la delincuencia”, acotó.

Más tarde, en entrevista con Nunca es Tarde de RPP, el ministro del Interior dijo estar "preocupado" por la actuación del Ministerio Público ya que, en algunas circunstancias, "pareciera ser enemigo de la Policía o de la población".

Apenas al día siguiente, desde Piura, Santiváñez Antúnez prosiguió con las críticas a la Fiscalía de la Nación, pero no solo ello, sino que pidió la intervención del Congreso.

"Aquí simplemente ya no creo solamente que el sistema esté fallando, sino que, voy a ser sumamente crítico, el sistema está podrido y está podrido por parte del Ministerio Público. Ya aquí la manzana tiene que cortarse, y esta labor lógicamente es del Poder Legislativo”, aseguró.

“Ya es labor de nuestro Poder Legislativo evaluar esta situación en concreto”, acotó.

Santivañez indicó que el Ministerio Público "pareciera ser enemigo de la Policía o de la población". Fuente: Mininter

¿Qué dijo el ministro de Salud?

Por su parte, el último jueves, el ministro de Salud, César Vásquez, criticó al Ministerio Público por, según dijo, no investigar a los laboratorios farmacéuticos que estarían cometiendo prácticas colusorias en procesos de adquisición convocados por Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud.

“Investigan a políticos, pero no quieren investigar a los grandes laboratorios. Lamento que luego de conocerse que existe un Club de la Medicina o Cártel de Laboratorios, el Ministerio Público no se haya pronunciado como suele hacer con los políticos, no hay ningún comunicado al respecto”, indicó.

“Así como hubo un Club de la Construcción que hacía lo que quería en el Ministerio de Transportes, hay un Club de la Medicina que quiere hacer lo mismo en el sector salud y es algo que no se puede permitir, porque los afectados son los más necesitas, la población que acude a hospitales. Para acabar con la corrupción y denunciar estas irregularidades tengo el respaldo de la presidenta Dina Boluarte”, aseveró.

Asimismo, Vásquez señaló que las recientes declaraciones de sus antecesores en el Minsa sobre la falta de medicamentos se deberían a que serían "operadores políticos" de laboratorios farmacéuticos.

Al respecto, los exministros de Salud Abel Salinas, Carlos Vallejos, Silvia Pessah y Hernán Garrido Lecca, en un comunicado, exigieron a Vásquez señalar los nombres implicados en su denuncia, pues al no hacerlo "mancha la honra y reputación" de los exfuncionarios.

También pidieron una aclaración al ministro sobre la investigación al denominado "Cartel de Medicamentos", en el que 15 empresas son investigadas por presunta colusión en procesos convocados por el Estado entre diciembre de 2006 y febrero de 2020.

"El ministro no explica que es una investigación de Indecopi desde hace muchos años, no involucra la actual gestión, por lo que desinforma a la población al mezclar temas completamente distintos", indicaron.

César Vásquez: "Lamento que luego de conocerse que existe un Club de la Medicina (...), el Ministerio Público no se haya pronunciado como suele hacer con los políticos"Fuente: Minsa

¿Qué ha respondido el fiscal de la Nación?

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, dijo no estar extrañado por estas críticas, y que, respecto a las imputaciones en torno a las diligencias para liberar al empresario secuestrado en Los Olivos, tenía los informes respectivos que sustentaban la participación del Ministerio Público.

"Acá tenemos los informes, tanto del distrito fiscal de Lima Noreste y Lima Norte, respecto a esta última intervención. Acá está incluso el acta policial, de denuncia verbal, suscrito por el suboficial Ocampo. Ellos reciben la denuncia a las 6am. y a las 6:30 am. se comunican con el fiscal y, consta acá, que el fiscal dispuso de manera verbal que se realicen los actos urgentes e inaplazables", indicó.

El fiscal de la Nación sostuvo, además, que en la reunión que tuvo con el ministro del Interior, el pasado 3 de junio, le hizo llegar "un bloque de más de 200 documentos por parte del fiscal de Crimen Organizado" donde le habría dado cuenta de diversas oportunidades en que la Fiscalía no recibía apoyo de la Policía Nacional. "Él indicó que, efectivamente, iba a analizar los documentos que se le entregó", señaló, Villena.

"Pero no salimos a la prensa a decir una y otra vez que no cumple la función la Policía o que no presta su apoyo a la Fiscalía, sino que encaminamos los documentos donde corresponde y entendemos que también la Policía tiene deficiencias, como también el Ministerio Público no tiene, a veces, los recursos económicos o no se nos otorga lo suficiente para atender algunos casos", sostuvo.

"Ciertamente, puede haber algunos casos donde el fiscal no haya acudido oportunamente por las razones que sea, pero hay órganos de control en el Ministerio Público, Inspectoría, y el Poder Judicial donde tiene que establecerse responsabilidades", aseguró.

Respecto al ministro de Salud, César Vásquez, el fiscal de la Nación señaló que este también viene siendo investigado por el Ministerio Público, y que ya han iniciado las investigaciones concernientes al presunto 'Cártel de los laboratorios', por lo cual emplazó al titular del Minsa a brindar nombres.

"He escuchado también, por medio de la prensa, que los exministros le han requerido al ministro de Salud que dé los nombres, que dé precisiones o que presente una denuncia formal sobre el tema. Y hay que asumir la responsabilidad cuando uno denuncia algo (...) Nosotros investigamos, muchas veces, por denuncias de parte, por informes que nos llegan de las otras fiscalías o de otras autoridades, pero también de oficio, muchas veces por noticia periodística (…) Nosotros iniciamos las investigaciones cuando creemos que hay indicios de criminalidad", indicó.

"El ministro de Salud también está investigado por otro tipo de delitos en la Fiscalía de la Nación. Entonces, no nos extraña que se expresen de esa forma, pero nosotros continuamos con nuestra labor", remarcó.

Asimismo, Villena Campana refirió que, en el último semestre, por lo menos ha habido 4 proyectos de ley de reforma del Ministerio Público y varios decretos legislativos que habrían vulnerado las funciones constitucionales de su institución.

"¿Cuántos proyectos de ley de reforma del Ministerio Público ha habido? Por lo menos cuatro en el último semestre. Y también el Ejecutivo ha expedido decretos legislativos que vulneran nuestras funciones constitucionales de conducción de la investigación del delito, y que también hemos presentado denuncia de inconstitucionalidad contra estos decretos legislativos", aseguró.

"Nos dicen que somos los enemigos. Bueno, preferimos ser así o ser considerados así y no los grandes amigos del ministro, del Ejecutivo, o de quienes tenemos la obligación constitucional de investigar", acotó.

El fiscal de la Nación indicó también que en el último semestre ha presentado hasta 30 denuncias constitucionales contra el Ejecutivo ante el Congreso, y que esto habría provocado una "reacción" de ese poder del Estado.

"Puedo decir yo que hemos presentado más de 30 denuncias constitucionales al Congreso en este último semestre. La última o una de las últimas ha sido la denuncia contra la presidenta y los exministros por las muertes en las protestas. Y también ha habido expresiones de esa naturaleza", señaló.

"Nosotros cumplimos nuestra labor debidamente (...) Han presentado denuncias constitucionales en contra nuestra y de otros fiscales supremos, hay proyectos de reforma de la institución (…), pero nosotros vamos a trabajar en cumplimiento de nuestras funciones constitucionales", puntualizó.