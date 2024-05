Titular del Midis pide “cuidado” en el ejercicio de la abogacía tras detención de Mateo Castañeda

Julio Demartini, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), expresó su sorpresa por lo dicho por el abogado Mateo Castañeda, que ejerce la defensa legal de la presidenta Dina Boluarte, quien dijo que la reunión que mantuvo con el coronel Harvey Colchado se dio a pedido de este y una tercera persona.

El ministro señaló que esto podría significar una afectación a la profesión de los abogados, pues dentro de su labor deben reunirse con diversas personas, a fin de ejercer la defensa de sus patrocinados. Por ello, consideró que se debería robustecer este oficio.

"Yo me he sorprendido ayer cuando he escuchado, como todos los peruanos, que el doctor Castañeda ha hecho una declaración que no es menor, que él ha señalado que él no ha pedido esta reunión, que esta reunión le han pedido a él que la sostenga con el coronel Colchado y una tercera persona”, dijo al dominical Panorama.

“Entonces, mucho cuidado, porque ahí es otro tema que nos lleva al ámbito del ejercicio de la profesión del abogado, que es algo muy delicado, porque el patrocinio de un abogado es algo que tiene que ser también robustecido; porque si no ningún abogado podría representar a nadie y para representar debe tener contacto con diversas personas”, añadió.

Asimismo, se refirió a lo que se pudo haber discutido en dicho encuentro y manifestó que toda esa información debe ser corroborada dentro de la investigación que realiza la Fiscalía contra una presunta organización criminal por el caso ‘Los waykis en las sombras’.

Mateo Castañeda junto a Nicanor Boluarte y otras seis personas fueron detenidos preliminarmente el último viernes en un operativo realizado por la Diviac y Eficcop, en el marco del caso ‘Los waykis en la sombra’. Los detenidos son investigados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

Según Fiscalía, entre febrero y marzo de este año, Castañeda Segovia habría realizado presuntos ofrecimientos a dos miembros del desactivado equipo de la Policía que apoyaba al Eficcop, a fin de archivar la investigación seguida contra Nicanor Boluarte.

Sobre presunta ausencia de Dina Boluarte en el cargo

El ministro Demartini también se pronunció sobre la presunta ausencia de la presidenta Dina Boluarte por 12 días del cargo para realizarse una serie de procedimientos estéticos. Según indicó, la mandataria nunca ha estado ausente de las sesiones de Consejo de Ministros ni cuando la ha requerido para tratar temas de su sector.

“Yo particularmente te digo que tanto en consejo de ministros no he visto una ausencia de la presidenta, en ninguna de las sesiones, salvo cuando ha pedido permiso para ir a una representación internacional”, sostuvo.

“Luego, además, de los consejos de ministros, que es donde nosotros trabajamos con la presidenta, todas las reuniones bilaterales que he pedido con la presidenta para ver casos del sector, ella ha estado a disposición y el trabajo ha sido constante”, añadió.