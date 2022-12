"Un asilo en México de Yenifer Paredes sería un escalamiento en las tensiones", afirma titular del Mincetur

Luis Fernando Helguero, titular del Mincetur, indicó que las relaciones comerciales con México no se verán perjudicadas | Fuente: Mincetur

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Luis Fernado Helguero, en diálogo con TV Perú, se pronunció sobre las recientes tensiones diplomáticas con México a raíz del asilo político que dicho país pretendió dar al expresidente Pedro Castillo y que sí fue posible con la exprimera dama, Lilia Paredes, y sus hijos.

Al respecto, el titular del Mincetur consideró que si México da asilo político a Fray Vásquez, sobrino del exmandantario, y a Yenifer Paredes, hermana de la exprimera dama, ambos investigados por la Fiscalía, esto sería considerado como una "provocación" para el Perú.

"Por supuesto que sí (sería una provocación), aunque ese es ámbito de Cancillería y de la misma presidenta. Pero a mí me parece que sería un escalamiento (de tensiones)" opinó el ministro.

Sin embargo, señaló que, pese a los impases diplomáticos, las relaciones comerciales entre ambos países no se han visto perjudicadas.

"No ha cambiado el intercambio comercial. He hablado con diferentes personas que están en el intercambio y no se siente una afectación. Tenemos herramientas muy fuertes que hemos negociado con México de forma bilateral o multilateral que les da la confianza a los exportadores. México es nuestro tercer socio comercial después de Brasil y Chile, es un socio muy importante", consideró el ministro Helguero.

Asimismo, precisó que el país azteca "es nuestro segundo inversor latinoamericano y ellos tienen mucho interés de seguir acá".

"Por el lado de comercio exterior y turismo no estamos viendo un mayor cambio. La relación que tenemos con México es de cientos de años (…), somos socios de la Alianza del Pacífico (…) y seguiremos adelante. Estos problemas van a pasar", sostuvo.

A su vez, consideró que el Perú ha respondido "con los recursos" que tiene la Cancillería y confió en que el presidente mexicano cambiará el talante de sus declaraciones sobre nuestro país.

"En algún momento, también he escuchado al presidente de México tratar de calmar las aguas porque también debe estar teniendo mucha presión interna por sus declaraciones, porque se está afectando relaciones con un importante socio comercial. En algún momento se calmarán las aguas", indicó.



Protestas "impactan negativamente en la imagen del país"

Por otro lado, el ministro Helguero consideró que las protestas a nivel nacional durante las últimas semanas han impactado negativamente en la imagen del país, con lo cual se ha visto afectada la llegada de turistas a nuestro país.

"Hay un impacto negativo (…) y no es solo la cancelación connacional de países (…), sino que impacta en la imagen del país (…) Si no tenemos el aspecto número uno en turismo que es seguridad, estamos en un problema", explicó.

Asimismo, señaló que la afluencia de turistas se ha reducido durante este año a menos de la mitad del número que se había registrado antes de la pandemia.

"El año 2019, prepandemia (…), tuvimos 4.4 millones de turistas. Este año, que era el primero con regulaciones bastante abiertas (…), hemos llegado ligeramente a los 2 millones. Es decir, el turismo está en una situación muy compleja", advirtió.

Frente a esta situación, señaló que su cartera está impulsando algunas medidas, a la par con la política de diálogo impulsada por la presidenta de la república.

"En mi cartera, yo quisiera impulsar algunos proyectos un poco más de impacto al turismo. Me interesa poder sentarme con los gobernadores de Cusco y Apurímac por el tema de Choquequirao, por ejemplo (...) El objetivo principal es la institucionalidad y el profesionalismo o meritocracia (…) El Mincetur ha sido por mucho tiempo una meritocracia, esa es la intención. De igual modo en Promperú", sostuvo.