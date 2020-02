Martín Vizcarra | Fuente: Presidencia

Durante una entrevista, el presidente de la República Martín Vizcarra fue cuestionado por el despido del procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez. En ese contexto buscó marcar distancia de las acciones y decisiones de dicha procuraduría, y para sustentar su posición, dijo lo siguiente: “Soy jefe del Gobierno, no soy jefe del Estado”. Tras revisar la normativa constitucional, OjoPúblico concluye que esta afirmación es falsa.

Las declaraciones del jefe de Estado se dieron en el siguiente contexto:

Jaime Chincha (JC): [...] Usted como jefe del Estado qué le diría al país respecto del despido del procurador Ramírez. Cuál es la razón o las razones por la cuales el Poder Ejecutivo, porque de allí depende el señor Ramírez [...], despidió a este señor que estaba llevando adelante el acuerdo con Odebrecht, quizá el acuerdo de colaboración eficaz más importante de la historia reciente.

Martín Vizcarra (MV): Usted es un periodista enterado, informado y sabe perfectamente que los procuradores no son del Ejecutivo, los procuradores no defienden al gobierno, defienden al Estado peruano, no tienen relación jerárquica con el Ejecutivo. [...] En la práctica es una comisión autónoma la que determina su continuidad o no.

JC: Pero usted es el jefe del Estado.

MV: No. Soy jefe del gobierno, no soy jefe del Estado.

Contrario a lo afirmado por Vizcarra, en el Artículo 110° de la Constitución Política del Perú, específicamente en el Capítulo V referido al Poder Ejecutivo, se explicita que el presidente de la República es “jefe del Estado y personifica a la Nación”.

Además de la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que quien ostenta el cargo de la presidencia de la República es el “Jefe del Estado […] y aprueba la política general del Gobierno en su calidad de Jefe del Poder Ejecutivo”.

Como Jefe de Estado debe hacer cumplir la Constitución, los tratados, las leyes y demás disposiciones legales, representar al Estado en todos los ámbitos y velar por el orden interno y externo. Adicionalmente, una de sus funciones es cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales, entre otras obligaciones.

A su vez, como jefe del Poder Ejecutivo, el presidente se encarga de dirigir y aprobar la política del Gobierno, tener iniciativa legislativa, observar o promulgar leyes aprobadas por el Congreso, administrar la hacienda pública, entre otros encargos. [https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8983/29158.pdfn]

Además, las funciones del presidente de la República han sido también dilucidadas por el Tribunal Constitucional del Perú, máximo órgano de interpretación en esa materia, a través de la sentencia del expediente 0006-2018-PI/TC, según recordó a través de sus redes sociales el abogado constitucionalista Luciano López.

Dicho fallo referido al “Caso cuestión de confianza y crisis total de gabinete” contiene en su argumentación un apartado donde analiza la forma de gobierno del Perú, así como el principio de separación de poderes. En ese contexto, explica que el Perú tiene una forma de gobierno basada en un régimen presidencialista, aunque con instituciones parlamentaristas. En su argumento 53, el documento del TC explica que el presidente de la República “es el jefe del Gobierno” y “cumple con las funciones del jefe de Estado”.

Cabe resaltar que, durante la entrevista en cuestión, el periodista buscó corregir al presidente Vizcarra volviendo sobre su afirmación y citándole el artículo de la Constitución Política que indica que el presidente también es jefe de Estado. Como respuesta, Vizcarra admitió el dato brevemente y de inmediato dirigió la discusión hacia la separación de poderes. El intercambio se dio en los siguientes términos:

Jaime Chincha: Solo para aclararle, según el artículo 110 de la Constitución, el presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la Nación.

Martín Vizcarra: Está bien, pero el Estado está compuesto por diferentes poderes que tienen independencia. Nosotros no tenemos en absoluto injerencia en el Poder Legislativo, no tenemos ninguna injerencia en el Poder Judicial, en todo el sistema de administración de justicia.

"En nuestro sistema presidencialista, el presidente es elegido por voto popular y es simultáneamente jefe de Estado y jefe de gobierno. La Constitución expresamente dice que el presidente es jefe de Estado, de eso no hay duda", indicó a una consulta de OjoPúblico, Francisco Eguiguren, especialista en derecho constitucional y exministro de Justicia.

Acerca de la diferencia entre ambas figuras, el abogado explicó que la distinción es nítida en sistemas parlamentaristas. En estos últimos, los jefes de estado tienen funciones protocolares de representación a nivel nacional e internacional, mientras que los jefes de gobierno tienen actividades referidas a la gestión y administración.

Para esta verificación solicitamos al despacho presidencial precisiones sobre la afirmación de Martín Vizcarra. A pesar de ello, al cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.

Tras lo expuesto, OjoPúblico concluye que la afirmación del presidente Martín Vizcarra respecto a que no es jefe de Estado, es falsa.