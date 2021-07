La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. | Fuente: PCM

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, explicó que el Gobierno de Francisco Sagasti está trabajando en el proceso de “transferencia con transparencia” para que se conozca el trabajo realizado en los últimos 8 meses.

“Desde el Poder Ejecutivo, desde el Gobierno de Transición y Emergencia, por invitación directa del presidente Sagasti , queremos hacer la transferencia de gestión gubernamental, no solo de manera ordenada y desde una perspectiva técnica, sino también con transparencia hacia la ciudadanía”, comentó en RPP Noticias.

“Más allá de los cortos plazos, nos parecía fundamental que la ciudadanía, a quienes finalmente nos debemos las autoridades, conozca cómo el Gobierno recibió la gestión, qué hemos hecho en estos 8 meses y cómo dejamos aquellos temas que son críticos sobre todo en estos momentos de pandemia, y también de una suerte de crisis institucional”, recalcó.

Asimismo, la premier señaló que desde el Gobierno de Sagasti ya se inició con el mecanismo de transferencia diseñado por la Contraloría. “Por nuestra parte, ya se inició a finales del mes de mayo con la conformación de equipos de transferencia por cada sector”, precisó.

“A partir del 1 de julio hemos empezado a subir a una plataforma web de la Contraloría toda la información que se requiere respecto al estado de todos los sistemas administrativos por sector, el informe de gestión, los obstáculos que se han presentado y aquellas alertas para quien va a recibir la gestión”, añadió.

No obstante, sostuvo que al no haber un ganador proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones, no hay un “equipo revisor” del próximo Gobierno. Por ello, apuntó que se pondrán a disposición de la nueva gestión cuando así lo requieran.

“Ellos van a tener muchas dificultades porque el tiempo es corto para esa revisión, pero por ello, el presidente Sagasti nos ha pedido que más allá del plazo legal (...) nos pongamos a disposición de las nuevas autoridades para poder dar cualquier información complementaria”, anotó.

“Lo importante es que los servicios continúen para la población y pasemos este tránsito de gestión de la manera más tranquila para evitar cualquier situación de parálisis en el aspecto de gestión gubernamental”, agregó Violeta Bermúdez.

