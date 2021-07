Violeta Bermúdez: Nueva gestión está en condiciones de incrementar ritmo de vacunación

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseguró este viernes que la gestión del presidente Francisco Sagasti deja las suficientes dosis de la vacuna contra la COVID-19 para que el próximo Gobierno del mandatario electo, Pedro Castillo, continúe con el proceso de inoculación a todas las personas del país mayores de 12 años.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, la representante del Ejecutivo sostuvo que están dejando las vacunas necesarias para completar la inoculación. Consideró también que el próximo Gobierno está en condiciones no solo de mantener el actual proceso de vacunación sino de incrementar la cantidad de dosis aplicadas.

“Ellos tienen todas las condiciones, no solamente para que esto no baje, sino para que se incremente, recordemos que cuando empezamos no teníamos ni una sola vacuna. Hemos tenido que hacer el proceso de negociación, adquisición, celebrar los contratos, esperar a que llegue, en una etapa en que las vacunas eran un bien muy escaso”, dijo.

“Hay un plan de vacunación, hay un cronograma de vacunación, hay un sistema que está en funcionamiento (…) pero sobre todo hay suficientes dosis de vacunas para inmunizar a todos los residentes de nuestro país, mayores de 12 años, no solamente peruanos y peruanas, todas las personas que residen en Perú y que tengan más de 12 años”, agregó.

Sobre transferencia

Respecto del proceso de transferencia par el nuevo Gobierno, la titular del Gabinete Ministerial sostuvo que por parte del actual Ejecutivo ya cumplieron con presentar toda la información requerida.

Sin embargo, dijo que están dispuestos a reuniones y pedidos de información por parte de los equipos de la nueva gestión.

Agregó que la transferencia sirve para que la nueva gestión conozca la situación de cada uno de los sectores del Poder Ejecutivo, respecto de los procesos en curso, las medidas a adoptarse y los plazos que van a vencer.

“Es una transferencia que la Contraloría ha calificado como una transferencia estratégica, porque además de pasar información hemos subido a la plataforma web comentarios sobre riesgos sobre obstáculos que se puedan presentar, pero también sobre aspectos que se pueden fortalecer”, indicó.

