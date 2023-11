Gobierno Vladimir Cerrón será capturado “tarde o temprano” y se respetarán sus derechos, aseguró general PNP Jorge Angulo

El general PNP Jorge Angulo, comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), aseguró que el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, será capturado "tarde o temprano" y que sus derechos humanos serán respetados.

En conversación con RPP, el alto mando de la PNP se pronunció sobre la situación de Cerrón Rojas quien está prófugo de la justicia desde que, el pasado mes de octubre, el Poder Judicial lo sentenció a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso ‘Aeródromo Wanka’.

“Yo creo que no habrá un lugar en el mundo donde una persona se pueda sentir seguro para poder esconderse o evadir a la justicia. Tarde o temprano esa persona va a ser detenida en algún momento”, señaló el general PNP en declaraciones a RPP.

Jorge Angulo también garantizó el respeto a los derechos humanos del líder de Perú Libre. “Las autoridades policiales tenemos a una persona que está solicitada por la justicia y hacemos el respeto a los derechos humanos, en respeto a su vida y a su integridad”, enfatizó.

Le responde a la madre de Vladimir Cerrón

De esta manera, el general PNP Angulo respondió a las declaraciones de la madre de Vladimir Cerrón, Bertha Rojas, quien dijo que el exgobernador no se entrega a la justicia porque teme por su vida.

“Tenemos sendas actividades de inteligencia para poder ubicar y detener a las personas que están prófugas de la justicia, como es el aludido. No solamente él, sino otras personas y obviamente que los resultados se puedan dar en cualquier momento”, recalcó la máxima autoridad de la Policía.

Cabe recordar que, Bertha Rojas, la madre del prófugo líder de Perú Libre, declaró este lunes que su hijo viene recibiendo amenazas por lo que teme por su integridad. “Él no está prófugo, simplemente está conservando su vida. Nadie me garantiza que a mi hijo no lo van a matar”, indicó.