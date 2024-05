Presidencia afirma que no hay "la mínima preocupación" sobre supuesto audio del abogado de Dina Boluarte

El vocero de la Presidencia, Fredy Hinojosa, manifestó este viernes que en el Poder Ejecutivo no están preocupados por la difusión de audios que posiblemente involucren a Dina Boluarte en el caso 'Los Waykis en la Sombra', en el cual están involucrados su hermano, Nicanor, y su abogado Mateo Castañeda.

“Las conductas de la presidenta de la República y de la institución siempre se han sujetado al procedimiento, a la normatividad y a la ley. En ese sentido, no existe la mínima preocupación con respecto a la difusión de cualquier audio que podría trascender o difundirse en los próximos días”, expresó en conferencia de prensa.

El vocero de la Presidencia también restó importancia a las revelaciones de Harvey Colchado, quien confirmó presiones del abogado de Dina Boluarte para favorecer a su hermano Nicanor.

“Respecto a los dichos, comentarios y conjeturas de una persona ajena al Poder Ejecutivo, desde ningún punto de vista vinculan ni directa ni indirectamente a la Presidencia de la República”, agregó.

Con respecto a las reuniones entre Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, y el ministro del Interior, Juan José Santivañez, Hinojosa señaló que estas se produjeron cuando el letrado no ejercía la defensa del hermano de la presidenta.



Harvey Colchado alega que hay grabaciones de Mateo Castañeda

El coronel Harvey Colchado confirmó la existencia de grabaciones de la reunión con Mateo Castañeda, durante la cual se le ofreció no pasarlo al retiro, y ascenderlo como general, a cambio de apoyo en el archivo del caso del hermano presidencial.

Colchado detalló que la intervención del abogado estuvo dirigida a influir en las investigaciones para favorecer a Dina Boluarte y a su hermano. Afirmó también que desean que se haga pública una grabación de audio que podría probar estas presiones, aunque indicó que la decisión recae en la Fiscalía.

“Ya con el conocimiento de lo que [Mateo Castañeda] quiso hacer con el coronel Lozano. En esas reuniones, en conclusión, me pide lo mismo: que se archive el caso de su hermano [Nicanor Boluarte] y que le informe sobre información de la presidenta. Y así no me pasarán al retiro y me van a ascender a general”, narró Colchado, quien sería el agente encubierto ‘René’.

“Se va a acreditar de que la reunión la convocó el señor Mateo Castañeda… y el actuó como mensajero de la presidenta Dina Boluarte”, agregó.

El coronel también denunció que el Equipo Especial Policial que apoyaba al Eficcop fue desactivado sabiendo que se aproximaba un mega operativo.