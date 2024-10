"No es posible condenarlo por colusión": abogado de Alejandro Toledo dice que sentencia contra expresidente "es un error"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Roberto Su cuestionó la sentencia contra su patrocinado y resaltó que Toledo indica que no tuvo ninguna injerencia en los "acuerdos" entre Jorge Barata y Josef Maiman.

El último lunes, los magistrados del Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional sentenciaron al expresidente Alejandro Toledo a 20 años y 6 meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur, vinculado a sobornos que habría recibido por parte de la empresa Odebrecht.

El referido colegiado determinó que está probado que el exlíder de Perú Posible recibió pagos ilícitos de hasta 35 millones de dólares, a través de las cuentas del empresario Josef Maiman, a cambio de la concesión de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, entre el 2004 y el 2005. Esto a raíz de un pacto con el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.

Al respecto, Roberto Su, abogado de Toledo Manrique, en diálogo con RPP, indicó que dicha sentencia "ha sido un error" y anunció que impugnará el fallo ya que, a su parecer, no se tipifica el delito de colusión contra su patrocinado. Estos son sus argumentos.

"No es posible condenar al señor Toledo por colusión"

Roberto Su sostuvo que "no es posible condenar al señor Toledo por colusión" ya que, según dijo, "colusión es un delito especial de infracción de deber donde se requiere que el funcionario público esté en contacto directo con la contratación pública, y que en esa representación del Estado se ponga de acuerdo con el particular y defraude".

"El presidente de la república no tiene esa función constitucional ni legal, entonces, ahí tienen un problema de carácter de tipicidad, y la Constitución protege a cualquier ciudadano que no puede ser condenado por un delito que no está previamente establecido en la norma", indicó.

Asimismo, señaló que "instigación, cohecho, tráfico de influencias, son acciones que ya han prescrito", dado que "cuando empezó esta investigación en el año 2017 ya habían prescrito", por lo que, a su criterio, la Fiscalía forzó la acusación de colusión.

"Por eso es que la Fiscalía coge el tipo colusión, que tiene una pena más severa de 15 años, que se duplica por ser un delito contra el patrimonio y han forzado esta figura a pesar de que la defensa, inicialmente, interpuso y dedujo una excepción de improcedencia, pero hemos llegado a un proceso con una sentencia condenatoria donde los jueces consideran que, de acuerdo a la Constitución, el presidente Toledo y el presidente de la república en general representa la Nación, administra la hacienda pública y es responsable de todo lo que ocurra. Ese es el razonamiento que han dado los jueces en la lectura de sentencia y eso es un error", resaltó.

Respecto a los testimonios de Josef Maiman y Jorge Barata, que fueron considerados para el fallo, el jurista dijo que "la Corte Suprema ya ha establecido que no se puede corroborar la versión de un colaborador con la de otro colaborador, que es este caso".

"La ruta del dinero marca que Maiman recibió el dinero, Maiman distribuyó el dinero, Maiman gastó el dinero y no hay una vinculación con Toledo en el caso Odebrecht", sostuvo.

"El tema de probanza, que son los testimonios, es una cosa y la tipicidad es otra cosa; o sea, la tipicidad es el imposible jurídico de que una persona pueda cometer un delito, porque no se cumplen los presupuestos que establece la norma, en este caso (que el) funcionario público interviene en la contratación. Respecto al tema probanza, se citan los testimonios de Barata y son solamente eso: testimonios. No existe una corroboración de que esas versiones de Barata sean ciertas, simplemente es su testimonio", acotó.

Consultado acerca de las pruebas de la Fiscalía de que Barata canalizó el soborno para su patrocinado a través de cuentas de Josef Maiman, el abogado remarcó que "esa es la explicación que ha dado Maiman y que ha dado Barata".

"No podemos explicar eso, solamente Jorge Barata y Maiman saben cuáles han sido sus acuerdos", sostuvo.

Por ello, Roberto Su indicó que, una vez reciban el fallo completo, impugnarán la sentencia para que sea abordada en segunda instancia.

"Vamos a esperar el día jueves 31, que nos van a notificar el texto íntegro (de la condena) para que podamos analizar cuáles son los fundamentos que han permitido a los jueces llegar a la conclusión que el señor Toledo habría cometido delitos de colusión y lavado de activos. De lo que se ha podido escuchar en esa audiencia de lectura anticipada, son fragmentos de citas respecto a los testimonios de dos colaboradores, pero eso es insuficiente para una condena, entendemos que tienen que haber acopiado otros medios de prueba", explicó.

"En cuanto a la tipificación, sí creemos que la sala no ha actuado de acuerdo a derecho, y por eso es que el primer punto de la apelación es cuestionar esa decisión del colegiado (…), y esperamos las razones, pero ya las han leído, nos han aplicado el artículo 118 de la Constitución que establece las facultades generales del jefe de Estado, pero no las específicas (que) están en la ley, y la infracción de deberes es una infracción de funciones específicas, no de funciones generales", agregó.

"Él ha reconocido que ha cometido muchos errores en sus versiones iniciales"

Como se sabe, el exmandatario también es procesado por el caso Ecoteva, en el que la Fiscalía acusa a Toledo Manrique del presunto delito de lavado de activos al sostener que parte del dinero entregado por Odebrecht fue utilizado para adquirir costosas propiedades en Perú, a través de la empresa offshore Ecoteva Consulting Group, fundada por su suegra Eva Fernenbug.

En ese sentido, en declaraciones a la prensa realizadas en 2013, el expresidente indicó que esas propiedades fueron compradas por su suegra con una compensación que recibió por haber sido víctima del Holocausto Nazi. No obstante, el abogado de Fernenbug, Luis Lamas Puccio, negó esa versión, lo cual también ha sido desestimado por la Fiscalía.

Al respecto, Roberto Su reconoció que esas declaraciones de su patrocinado fueron "erróneas".

"Él ha reconocido que ha cometido muchos errores en sus versiones iniciales, pero estas se ajustaron en el año 2013 cuando declara ante la Fiscalía y explica las cosas ya en un contexto oficial, real, que es la versión que se mantiene hasta el día de hoy", indicó.

"Son varias versiones que dio el señor Toledo inicialmente (…) Fueron errores, declaraciones que dio en contextos extraños, no estaba yo al tanto de su defensa en ese entonces; sin embargo, eso tampoco lo puede condenar, son versiones que dio él", agregó.

Finalmentel el abogado sostuvo que el mensaje del exmandatario es que confía en la justicia y espera su absolución en segunda instancia.

"Simplemente, el presidente me pide que transmita, que se tenga confianza. Él confía en el sistema de justicia, él sabe que estos errores existen en jueces de primera instancia, pero que al final se tiene que alcanzar la verdad, y esa es la verdad que él y su defensa persiguen: demostrar que no ha tenido una injerencia, una participación, y que no se trata más allá de una concertación de dos bribones que se han aprovechado y han usado su nombre", puntualizó.