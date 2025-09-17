Abogado de Gino Ríos: Delia Espinoza "ha expresado una amenaza velada" contra miembros de la JNJ

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Resolución que impulsó investigación contra Delia Espinoza "no es inconstitucional", señala Medina

Wilber Medina, abogado del presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, señaló que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha proferido "una amenaza velada" contra los miembros de la JNJ al señalar que "terminarán en la cárcel". Ello, tras considerar que se le está sometiendo a un "procedimiento inmediato irregular" para sacarla del cargo.

Al respecto, Medina expresó su rechazo a las afirmaciones de Espinoza y mencionó que sus comentarios no son propios de una fiscal de la Nación. Asimismo, indicó que con estas declaraciones se ha posicionado como "juez", lo que podría dar lugar a un nuevo proceso disciplinario en su contra.

"Rechazo las expresiones destempladas de una fiscal de la Nación que afectan el concepto público para que ella siga ejerciendo la función de fiscal de la Nación (...). Creo que por esas solas expresiones de ayer la señora se ha hecho merecedora a otro proceso disciplinario. Ha expresado una amenaza velada contra los miembros de la Junta. Ella, titular de la acción, ha dicho que van a ir a la cárcel. O sea, se ha convertido incluso en juez. Eso no se puede tolerar", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

En otro momento, Medina refutó las críticas de Espinoza respecto a la constitucionalidad de la resolución que impulsó su investigación y argumentó que la decisión fue tomada en pleno acuerdo por parte de la JNJ. Además, dijo que la idea de que hubiera existido usurpación de funciones o avocamiento indebido por parte de la Junta es infundada.

"Ha dicho que es inconstitucional porque la resolución solamente la ha firmado el presidente que abre investigación. Falso. Eso no es inconstitucional, porque a la señora Delia Espinosa, cuando la nombraron fiscal de la Nación, quien firmó su resolución solo fue el señor José Ávila, presidente de la Junta para aquel entonces, en 2022", aseveró.

"Luego, a la señora Benavides, cuando le abren investigación en el 2024 por unanimidad del pleno, quien firma la resolución comunicándole que la Junta ha decidido abrir investigación es el señor Antonio de la Haza. Por lo tanto, hoy ha firmado el señor Gino Ríos, ejecutando el acuerdo del pleno. No hay ninguna inconstitucionalidad", culminó.