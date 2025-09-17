Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Novelas contra el olvido
EP 35 • 40:34
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscal de la Nación dice que no debe salir del cargo y acusa a la JNJ de venganza
EP 1868 • 14:30

Abogado de Gino Ríos: Delia Espinoza "ha expresado una amenaza velada" contra miembros de la JNJ

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Wilber Medina, abogado del presidente de la JNJ, Gino Ríos, señaló que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se ha posicionado como "juez" al señalar que los miembros de dicha institución "terminarán en la cárcel" por someterla a un "procedimiento inmediato irregular" para sacarla del cargo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Judiciales
00:00 · 06:52
Resolución que impulsó investigación contra Delia Espinoza
Resolución que impulsó investigación contra Delia Espinoza "no es inconstitucional", señala Medina | Fuente: RPP

Wilber Medina, abogado del presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, señaló que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha proferido "una amenaza velada" contra los miembros de la JNJ al señalar que "terminarán en la cárcel". Ello, tras considerar que se le está sometiendo a un "procedimiento inmediato irregular" para sacarla del cargo.

Al respecto, Medina expresó su rechazo a las afirmaciones de Espinoza y mencionó que sus comentarios no son propios de una fiscal de la Nación. Asimismo, indicó que con estas declaraciones se ha posicionado como "juez", lo que podría dar lugar a un nuevo proceso disciplinario en su contra.

"Rechazo las expresiones destempladas de una fiscal de la Nación que afectan el concepto público para que ella siga ejerciendo la función de fiscal de la Nación (...). Creo que por esas solas expresiones de ayer la señora se ha hecho merecedora a otro proceso disciplinario. Ha expresado una amenaza velada contra los miembros de la Junta. Ella, titular de la acción, ha dicho que van a ir a la cárcel. O sea, se ha convertido incluso en juez. Eso no se puede tolerar", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Resolución que impulsó investigación contra Delia Espinoza "no es inconstitucional", señala Medina

En otro momento, Medina refutó las críticas de Espinoza respecto a la constitucionalidad de la resolución que impulsó su investigación y argumentó que la decisión fue tomada en pleno acuerdo por parte de la JNJ. Además, dijo que la idea de que hubiera existido usurpación de funciones o avocamiento indebido por parte de la Junta es infundada.

"Ha dicho que es inconstitucional porque la resolución solamente la ha firmado el presidente que abre investigación. Falso. Eso no es inconstitucional, porque a la señora Delia Espinosa, cuando la nombraron fiscal de la Nación, quien firmó su resolución solo fue el señor José Ávila, presidente de la Junta para aquel entonces, en 2022", aseveró.

"Luego, a la señora Benavides, cuando le abren investigación en el 2024 por unanimidad del pleno, quien firma la resolución comunicándole que la Junta ha decidido abrir investigación es el señor Antonio de la Haza. Por lo tanto, hoy ha firmado el señor Gino Ríos, ejecutando el acuerdo del pleno. No hay ninguna inconstitucionalidad", culminó.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados

En las elecciones de 2026, los peruanos tendremos una cédula electoral inédita: más grande, más compleja y con cinco bloques de votación. Saber cómo usar esta cédula no es solo un trámite, es garantizar que su voto cuente. Atentos con el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
JNJ fiscalia constitucionalidad Gino Ríos Delia Espinoza Wilber Medina

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA