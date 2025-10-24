PJ programa para el próximo 4 de noviembre audiencia de impedimento de salida del país contra Luis Magallanes

El Poder Judicial programó para el próximo 4 de noviembre, a las 11 am., la audiencia en la que se evaluará el requerimiento fiscal de 120 días de impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones contra el suboficial PNP Luis Magallanes, señalado de ser el responsable de la muerte de Mauricio Ruiz, artista conocido como 'Trvko', el pasado 15 de octubre.

El juez Abel Centeno Estrada del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso que dicha audiencia se realice de manera presencial en la sede de la Corte Superior Nacional, aunque habilitó también la opción para que las partes se conecten virtualmente "previa justificación, por escrito, de su no participación de manera presencial".

Vale señalar que, en la víspera, el Ministerio Público solicitó las referidas medidas restrictivas contra Magallanes Gaviria, quien es investigado por la presunta comisión del delito de homicidio simple contra 'Trvko' y, alternativamente, por el supuesto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo agravado.

Magallanes queda libre tras vencerse el plazo de detención preliminar en su contra

Ayer, jueves, venció el plazo de la medida de detención preliminar dictada contra Luis Magallanes, con lo que quedó en libertad, luego de 7 días. Esto debido a que el Ministerio Público no requirió prisión preventiva en su contra, sino comparecencia con restricciones.

Al respecto, Stefano Miranda, abogado del investigado, en diálogo con RPP, señaló que al vencerse el plazo de la detención preliminar, la Fiscalía solicitó una “audiencia de comparecencia con restricciones por homicidio simple”.

“Esto significa que iremos a audiencia para que se determine si hay comparecencia con restricciones e impedimento de salida [del país] o nosotros, como defensa, logramos una comparecencia simple, pero ya no privado de su libertad”, explicó Miranda.

“Nosotros seguimos pensando que mi cliente es eximente de responsabilidad penal y en audiencia vamos a demostrarle al juez de garantías que él merece tener esta investigación con comparecencia simple”, agregó.

Vale señalar que Luis Magallanes continúa recibiendo atención médica por las lesiones sufridas del pasado 15 de octubre, en el marco manifestaciones sociales, por lo que continúa bajo observación en el Hospital Central de la Policía.