Abogado de PPK señala que "no se ha conseguido ni un solo testimonio o documento" que sustente acusación por caso IIRSA Norte

Luego de que el Equipo Especial Lava Jato presentara la acusación fiscal contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en la que solicita ocho años y seis meses de prisión por el presunto delito de colusión, su defensa legal, Juan Midolo, cuestionó la solidez del caso vinculado a la carretera IIRSA Norte.

Midolo señaló que, si bien aún no han sido notificados formalmente sobre el documento ingresado por mesa de partes, la investigación que data desde el 2019 no ha logrado acreditar la tesis postulada por la Fiscalía.

“Lo que no ha conseguido en todos estos años (...) es una sola declaración, ni un solo documento que establezca algún tipo de acuerdo irregular, algún beneficio, alguna prebenda, alguna dádiva de Odebrecht o de algún otro miembro del consorcio al señor Kuczynski”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Midolo criticó que, camino a cumplirse siete años de indagaciones, la Fiscalía sustente su acusación en "irregularidades de carácter administrativo" -como cálculos de presupuesto o plazos- atribuidas a otros funcionarios sin vincular directamente al exmandatario con actos de corrupción.

Rol en Proinversión

El caso IIRSA Norte se centra en el periodo 2004-2005, cuando Kuczynski se desempeñaba como ministro de Economía y, por ley, presidía el Consejo Directivo de Proinversión.

Consultado sobre las supuestas reuniones con representantes de la constructora brasileña, como Jorge Barata, la defensa aseguró que estos encuentros fueron institucionales y no clandestinos.

“Estas supuestas reuniones que habrían ocurrido son reuniones de carácter absolutamente formal, están todas documentadas (...). No ha habido ninguna reunión ni en las oficinas de Odebrecht, ni en el domicilio del señor Kuczynski, ni en ningún otro lugar ajeno a las instalaciones del Ministerio de Economía”, enfatizó.

Finalmente, el jurista dijo que la acusación "no tiene ninguna posibilidad de prosperar", dado que en los encuentros participaron otros miembros del Consejo Directivo y técnicos, dentro del marco regular de un proceso de concesión.