Alan García no acudió a la Fiscalía para declarar sobre presunta intercepción telefónica

El ex mandatario denunció que desde el Ministerio del Interior interceptaban sus llamadas. | Fuente: Andina

El Ministerio Público informó este jueves que el ex presidente Alan García no acudió a la citación programada para que brinde sus descargos sobre presunta intervención de sus comunicaciones.

"El expresidente Alan García Pérez no asistió a citación de la fiscal Janet Bernal Loayza", informó la Fiscalía a través de su cuenta en Twitter.

El pasado 5 de diciembre el ex mandatario denunció una presunta interceptación de sus comunicaciones por parte del Ministerio del Interior.debido a que un vehículo se encontraba en los exteriores de su domicilio. En declaraciones a la prensa calificó como grave que se haya realizado un presunto seguimiento y dijo que se trata de “prácticas montesinistas”. Además, culpó al presidente Martín Vizcarra por esta situación.

“Me parece muy grave y dice muy poco del Estado de derecho en Perú. Creo que esto no es dable y menos en vísperas de un proceso electoral y un referéndum. Lamento mucho que las prácticas montesinistas sigan en marcha (...). El gran responsable es Vizcarra”.

Como respuesta, el ministro del Interior, Carlos Morán dijo que se trataba de un vehículo de su cartera, dedicado al resguardo y seguridad al exjefe del Estado desde la Unidad de Inteligencia de la Policía Nacional.

"La verdad que estoy sorprendido por la actitud de algunos dirigente apristas. El día lunes, cuando se produjo la negativa de asilo del expresidente de la embajada de Uruguay, me puse en contacto con el secretario Ricardo Pineda (secretario de Alan García) y él me pidió que temía por la seguridad del expresidente y le garantizaba que no le iba a pasar nada", contó.

Además, negó que el Gobierno realice prácticas de chuponeo y calificó la denuncia como un "afán de victimización".