Prófugo Alejandro Sánchez se entregaría a la justicia cuando "la mediatización disminuya", dice su abogado

Tomás Aladino Gálvez, abogado de Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa Sarratea, aseguró que su cliente se entregará a la justicia "muy pronto", pero siempre y cuando la "mediatización disminuya".

"Ya el caso está menos mediático. Entonces, cuando sea así el fiscal y juez actuarán con mayor objetividad, con imparcialidad. Cuando esa circunstancia se de tenga la plena seguridad de que vamos a presentar a mi patrocinado. Ya es próximo, ya hemos visto la incautación (de la casa Sarratea)", afirmó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

El abogado criticó que se la haya impuesto una prisión preventiva arbitraria a su patrocinado y reiteró sus cuestionamientos sobre la mediatización que sufrió el caso.

"Alejandro Sánchez Sánchez está prófugo porque arbitrariamente le han impuesto una prisión preventiva. Cuando un caso se mediatiza como ha ocurrido aquí, no hay un juez o un fiscal que de plano te dé la razón, desgraciadamente. Tienes que ser valiente para no amedrentarte, no dejarte atarantar y desgraciadamente", afirmó.

Por otro lado, el abogado dijo no saber si su cliente está en el Perú porque solo se comunica a través de la hermana y ella lo ayuda a tener reuniones con él. Además, recalcó que, según su apreciación, las acusaciones contra el empresario no tienen carácter delictivo.

"Se le reprocha diversas acciones a mi cliente, pero ninguna tiene carácter delictivo. La primera es que hizo un contacto entre un empresario que explota litio minero y el presidente. Eso no tiene ningún contenido ilícito. (Sobre Sarratea) le dio el segundo piso de su casa, una vivienda pequeña. Ese hecho es un aporte a la campaña, una contribución como un amigo que estaba ad portas de ser presidente. Que allí hayan visitado personas justamente porque allí vivía", sostuvo.

Caso Sarratea

Sánchez Sánchez es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de tráfico de influencias. Sin embargo, su paradero es desconocido en estos momentos. El Ministerio del Interior ofrece S/ 30 000 por información sobre su paradero.

El empresario ha participado en audiencias virtuales negando haber cometido delito alguno. También pidió al juez que se le dictara comparecencia con restricciones en vez de prisión preventiva.

Por su parte, su abogado Tomás Gálvez fue destituido como fiscal supremo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el 2021, al concluir que incurrió en falta “muy grave” respecto al Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.