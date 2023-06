Roberto Palacios habló sobre fotografía con ministro de Salud, César Vásquez, y Alejandro Sánchez en pasaje de Sarratea

El exfutbolista de la Selección Peruana y Sporting Cristal, Roberto 'El Chorri' Palacios, habló sobre una fotografía en la que aparece junto al actual ministro de Salud, César Vásquez, el expresidente, Pedro Castillo, y el prófugo Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa del pasaje Sarratea.

En ese sentido, sostuvo que la fotografía tiene entre 6 a 7 años de antigüedad cuando fue invitado a un evento deportivo en la región Cajamarca. Asimismo, declaró a RPP que su participación se debió a la invitación de Alejandro Sánchez Sánchez, a quien llamó "amigo".

"Ha sido por un torneo, un partido de exhibición en Anguía, el lugar al que justamente me invitó Alejandro Sánchez, quien es mi amigo desde hace años antes de que pasara todo esto", aseguró a RPP Noticias.

"[¿Recuerda cuando fue la foto?] Que será, seis o siete años más o menos. No me acuerdo muy bien porque he ido a tantos lugares. Yo he estado ahí por parte de mi amigo Alejandro Sánchez Sánchez, los amigos de Cajamarca siempre se juntan, son amigos que tienen en común", añadió.

Encuentro en inauguración de la Casa de Sarratea

Sobre otra fotografía —donde aparece con Sánchez Sánchez y el ministro César Vásquez— Roberto Palacios sostuvo a RPP que fueron tomadas "hace varios años" en la inauguración de la casa del pasaje Sarratea en el distrito limeño de Breña. El hecho ocurrió cuando la vivienda recién terminaba de construirse el primer piso.

Además, existe una tercera foto donde aparece César Vásquez y el alcalde de Anguía, Jose Nenil Medina, quien se encuentra recluido en el penal de Piedras Gordas.

RPP Noticias logró acceder al portal de transparencia del Congreso de la República en donde se observa que en 2016 César Sánchez, entonces congresista por el Alianza para el Progreso (APP), contrató como asesor parlamentario a Auner Vásquez, uno de los integrantes del denominado 'Gabinete en la Sombra' durante la gestión presidencial de Pedro Castillo.