Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales “Soy inocente”: Alejandro Toledo se defiende en su alegato final en el juicio por caso Interoceánica

El expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) insistió este miércoles en su inocencia al término del juicio oral que se le sigue por la presunta corrupción para la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, vinculado a Odebrecht.

Durante la audiencia, que se llevó a cabo en una sala acondicionada en el penal de Barbadillo de Ate, el exmandatario de 78 años rechazó las acusaciones del Ministerio Público y negó haber recibido 35 millones de dólares de la constructora brasileña para otorgar la licitación.

“Yo soy inocente”, gritó enérgicamente Toledo Manrique, quien fue extraditado desde Estados Unidos a Perú en abril de 2023, para cumplir los 18 meses de prisión preventiva que se le impuso por este caso.

“Nunca hice ningún arreglo con [Jorge] Barata, mucho menos con el señor [Josef] Maiman. Mi abogado, en una entrevista con el señor Barata en Curitiba, le preguntó: ¿Usted tiene información de que el dinero que le han dado al señor Maiman ha ido a alguna cuenta del presidente Toledo? Y él dijo no”, agregó el exmandatario como parte de sus alegatos finales.

Claramente afectado y con la voz resquebrajada, el líder del extinto partido Perú Posible le pidió al colegiado que, antes de tomar una decisión, se tenga en cuenta su estado de salud, al recordar que padece de cáncer y de problemas en el corazón.

“Tengo cáncer y problemas en el corazón y en pocos meses voy a cumplir 80 años. Si es que esto va a continuar, lo único que les pido, por favor, déjenme defenderme desde mi casa. Quiero ir a una clínica privada en donde tienen todos mis antecedentes”, alegó en los minutos finales de su intervención.

Toledo Manrique también insistió en que la prisión preventiva que se le impuso fue “injusta”.

“Yo no he dejado todo por el sueño que tuve sobre mi gente para terminar en una prisión preventiva injusta, porque ya estuve en prisión en los Estados Unidos y he tenido tres años de arresto domiciliario”, apuntó.

El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, ha pedido 20 años y seis meses de prisión contra el exmandataria, además de nueve años de inhabilitación para ejercer un cargo público.

Mientras tanto, el Poder Judicial anuncia que el adelanto del fallo contra el expresidente y otros por el caso Interoceánica Sur se conocerá este lunes, 21 de octubre, a partir de las 2:00 p.m.

El Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, que preside la jueza Zaida Pérez, informó que el veredicto será leído en la sala de audiencia del penal de Barbadillo, en Ate.

Toledo podría ser el primer expresidente sentenciado por el caso Lava Jato

Casi ocho años después de que este caso estallara, hasta el momento, solo hubo condenas a abogados, un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, y una para el exgobernador César Álvarez por el caso Chacas-San Luis, además de sentencias por colaboración eficaz.

Este juicio llegó a la parte final, donde se va a saber la sentencia del exmandatario Alejandro Toledo, que puede ser condenatoria o absolutoria. Sin embargo, de ser condenado se convertiría en el primer expresidente en ser sentenciado por el caso Odebrecht - Lava Jato, y en el segundo expresidente peruano en ser sentenciado luego de Alberto Fujimori.