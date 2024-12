Josetty y Génnesis Hurtado no declararán ante la Fiscalía: "Ellas se encuentran en la posibilidad de abstenerse"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elio Riera, abogado de Génnesis y Josetty, hijas de Andrés Hurtado, anunció este martes que ellas no comparecerán ante la Fiscalía debido a que la ley les permite abstenerse de declarar en la investigación por tráfico de influencias y lavado de activos que se le sigue al animador de televisión.

"Ellas, por mantener un vínculo familiar, se encuentran en la posibilidad de abstenerse a declarar y lo anuncio aquí porque no lo había hecho antes. Nosotros ante Fiscalía vamos a proporcionar el sometimiento a este derecho: no vamos a declarar porque la ley nos permite eso", expresó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

Riera señaló además que la Fiscalía debe mostrar pruebas de esas entregas de dinero que habrían recibido sus patrocinadas y exhortó a que eso sea acreditado.

"Si me van a colocar una noticia periodística, con todo el respeto del mundo que me merece el señor Mina, que me digan por qué. ¿Cuál es la transferencia? ¿Cuál es el váucher? Me van a llevar para que mis clientes le describan a la Fiscalía algo que no está acreditado. Que Fiscalía me diga por qué quieren traerlas. Que investiguen y hagan su labor", remarcó.

Riera aseguró que las hijas de Andrés Hurtado son empresarias e influencers en Estados Unidos. "Si hubieran cometido algo irregular ¿USA les habría dado la ciudadanía? no pues", enfatizó.

La Fiscalía investiga posibles delitos de lavado de activos relacionados con Andrés Hurtado y ha citado a las hijas del conductor de televisión como testigos este 16 de diciembre, especialmente por los envíos de dinero que se habrían realizado hacia los Estados Unidos, entre ellos, una transferencia de 6 mil dólares a la cuenta de Génnesis Hurtado. Este último dato lo dio a conocer el programa 'Cuarto Poder' en un reportaje.