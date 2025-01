Andy Carrión sobre anulación de juicio oral del caso Cócteles: "La responsabilidad también corre por parte del juez Víctor Zúñiga"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Andy Carrión: "No es posible que [Víctor Zuñiga] devuelva 22 veces al fiscal para que, en 22 oportunidades, corrija una acusación"

El abogado penalista Andy Carrión, en diálogo con RPP, comentó sus apreciaciones sobre la reciente anulación del juicio oral del caso Cócteles, decidida ayer por el Poder Judicial.

Como se sabe, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional declaró fundado el pedido de la defensa legal de Keiko Fujimori y otros acusados por esa causa, para anular el juicio oral en su contra, en atención a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la acusación fiscal contra el exsecretario general de Fuerza Popular José Chlimper.

En ese sentido, el colegiado dispuso que el caso regrese a la etapa intermedia para que se pueda realizar un nuevo control de acusación, a fin de subsanar las observaciones realizadas por el máximo intérprete de la Constitución.

Al respecto, Andy Carrión resaltó que desde el inicio del juicio ya se advertían "irregularidades", incluso desde la etapa de control de acusación.

"Solamente el control de acusación ha tomado muchos meses y el juicio ya se había instalado desde julio del año pasado, con lo cual estos seis meses han sido meses perdidos, con todos los ingentes recursos que el Estado invierte precisamente para llevar estos casos adelante. Pero ya el hecho de que haya habido irregularidades se había advertido desde el principio", indicó.

"De hecho, en la resolución que el día de ayer lecturaron (sic) los jueces en mayoría -porque son dos que estuvieron a favor de anular el juicio, pero una de ellas no- señalaron que, desde el principio, en las audiencias de instalación del juicio, todos los abogados cumplieron con señalar de que no se había llevado adelante muy bien el control de acusación, pero no tenían, digamos, el respaldo de una decisión como la del TC, que en esta ocasión sí obligue, no a anular el juicio, sino a excluir a José Chlimper, pero cuyos efectos lo han hecho extensivo a los demás que están presentes", agregó.

En esa línea, el penalista señaló que el juez de control de acusación del caso, Víctor Zuñiga, también sería responsable de la anulación del juicio oral.

"Yo creo que la gran responsabilidad también corre por parte del juez Víctor Zúñiga, porque él debió realizar un adecuado control de acusación. No es posible que él devuelva 22 veces [la acusación] al fiscal para que, en 22 oportunidades, corrija una acusación", remarcó.

"El problema -y en eso ha sido muy dura la presidenta del TC, Luz Pacheco, al señalarlo- [es] que había una especie de trabajo en pared entre el fiscal y el propio juez, que nunca realizó un adecuado control, porque en cada corrección, es decir, en cada devolución que hacía de la carpeta, el fiscal incorporaba algunos hechos que no habían sido materia de investigación", agregó.

Fiscal José Domingo Pérez "debería apartarse" del caso Cócteles

Asimismo, Carrión consideró que el Ministerio Público debería "decidir" la continuidad del fiscal José Domingo Pérez en el caso Cócteles.

"Si es que es el mismo fiscal José Domingo Pérez quien tiene que llevar adelante el caso, es algo que tiene que decidir el Ministerio Público, pero ya ante esta llamada, prácticamente, de atención pública que ha tenido […] del TC y, el día de ayer, por parte del tribunal, porque los jueces en mayoría también han advertido las irregularidades, pues debería meritar que también el Ministerio Público tome decisiones respecto a los funcionarios que deben de seguir a cargo de estas investigaciones. ¿Cuántos años se han desperdiciado desde que se inició esta investigación?", cuestionó.

Para el abogado penalista, Pérez Gómez "debería apartarse" del caso, en virtud de las irregularidades detectadas en la acusación.

"Existe siempre esa posibilidad de que un fiscal se aparte de llevar adelante la investigación y, en este caso, ante las múltiples decisiones en contra y la advertencia de que, en realidad, hubo irregularidades en el trámite de esta carpeta, pues debería de apartarse, pero es una decisión finalmente que, o bien debe tomar él o bien también la Fiscal de la Nación, porque la Fiscal de la Nación […] ha reorganizado también el propio Ministerio Público, tal es así que incluso Rafael Vela ya no es más coordinador de la Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos", puntualizó.