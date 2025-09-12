Últimas Noticias
Anulan comparecencia con restricciones para Mark Vito por el caso “Cócteles”

Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori.
Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori. | Fuente: Andina
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

El juez Verastegui Gálvez dispuso que Mark Vito afronte en adelante este proceso penal bajo mandato de comparecencia simple teniendo solo la obligación de presentarse ante el Ministerio Público y el Poder Judicial las veces que sea requerido.

Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori afrontará sin ninguna restricción en su contra el proceso penal que se le sigue junto a la lideresa de Fuerza Popular por los presuntos aportes irregulares para financiar sus campañas presidenciales de los años 2,011 y 2,016, también conocido como el 'caso Cócteles'
 
Esto debido a que el Juez Wilson Verastegui dejó sin efecto las reglas de conducta que se le impuso a Vito Villanella como parte del mandato de comparecencia con restricciones que se dictó en su contra dentro de este proceso penal .
 
El magistrado adoptó esta medida en atención a que meses atrás el Poder Judicial anuló la etapa “intermedia” o de control de la primera acusación penal que presentó la Fiscalía respecto al 'caso Cócteles', en cuya fase se dictó mandato de comparecencia con restricciones contra Mark Vito y por consiguiente ,ante esta situación, la referida medida restrictiva también queda sin efecto.
 
Durante una audiencia virtual realizada el último 9 de septiembre, el Juez Verastegui Gálvez dispuso que Mark Vito afronte en adelante este proceso penal bajo mandato de comparecencia simple teniendo solo la obligación de presentarse ante el Ministerio Público y el Poder Judicial las veces que sea requerido.
 
Al término, de esta audiencia virtual las partes procesales se mostraron conformes con lo resuelto por el titular del Decimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a cargo ahora de las acciones de control de este proceso penal.
 
El último 2 de julio, el Fiscal Jose Domingo Pérez Gómez presentó una nueva acusación fiscal contra los implicados por el caso Cócteles la cual deberá ser sometida a una nueva etapa de control, a cargo del Juez Wilson Verastegui, para determinar si este proceso penal ingresa a la etapa de juicio oral.

Mark Vito Caso Cócteles Keiko Fujimori

