Beder Camacho rechaza estar inmerso en corrupción y dice que confía en objetividad del Ministerio Público

Beder Camacho es investigado por la fuga de Bruno Pacheco. | Fuente: Congreso de la República

Beder Camacho, subsecretario general de Palacio de Gobierno, descartó estar inmerso en actos de corrupción y aseguró que confía en la objetividad del Ministerio Público, por lo que continuará colaborando para demostrar su inocencia, en la investigación que se le sigue por la fuga de Bruno Pacheco.

En declaraciones a La rotativa del aire de RPP Noticias, sostuvo que desde que asumió como funcionario en el Ejecutivo su ritmo de vida no ha cambiado y que vive de su sueldo. Indicó también que desde que Fiscalía inició la investigación en su contra ha acudido a todas las citaciones que se le ha hecho.

“No estoy inmerso en ningún tema de corrupción, nadie me puede señalar que he cobrado o he recibido un sol de corrupción. Yo tengo una familia a quien me debo y por eso que siempre que se toca mi nombre salgo a declarar”, indicó.

“Soy un ciudadano y un funcionario que vivo de mi sueldo, no he cambiado mi ritmo de vida y lo que he hecho es colaborar con este país que tantas cosas necesita y como siempre he dicho hay que transparentar las cosas”, añadió.

Confianza en el Ministerio Público

En esa línea, indicó que así se entregue Juan Silva o caiga otro investigado vinculado a la presunta corrupción en el Gobierno, no le preocuparía, pues señaló que nadie puede señalarlo por haber incurrido en un ilícito. Agregó que quienes deben estar preocupados son quienes sí han cometido delitos.

Asimismo, Camacho sostuvo que confía en las autoridades del Ministerio Público, pese a que las acciones del Gobierno para el que trabaja no muestran un respaldo a las acciones que realizan los fiscales.

“Confío en la objetividad del Ministerio Público, tengo mi celular desde hace 22 años, nunca he cambiado el celular (…) Que se preocupen los que han cometido algún delito, yo Beder Camacho no he cometido ningún delito.”, sostuvo.

El funcionario también negó que tenga pensado renunciar a su cargo de subsecretario del Despacho Presidencial y precisó que cuando asumió dicha responsabilidad firmó su carta de renuncia, por lo que su permanencia es decisión del presidente Pedro Castillo.