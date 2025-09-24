Fiscalía solicita al Poder Judicial que se le prohiba a Betssy Chávez concurrir a alguna embajada

La expremier se encuentra en libertad afrontando la investigación que se le sigue por presuntamente participar en el fallido intento de golpe de Estado en el 2022.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que se le imponga a la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chavez, como regla de conducta, no concurrir a ninguna de las embajadas ubicadas en Lima ni reunirse con ningún diplomático extranjero, como parte del proceso penal que afronta junto al expresidente Pedro Castillo y otros por el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre del 2022.

Este requerimiento de ampliación de reglas de conducta que interpuso la representante del Ministerio Público será analizado por el despacho del juez Juan Carlos Checkey, quien programó para este viernes 26 una audiencia virtual para su evaluación respectiva con la participación de las partes procesales involucradas.

El Tribunal Constitucional ordenó a inicios de este mes al Juzgado Supremo de Investigación Preparatorio de la Corte Suprema la excarcelación de Betssy Chávez, al declarar fundado el recurso de agravio constitucional interpuesto por su defensa.

La expremier, pese a estar en libertad, debe seguir unas reglas de conducta: no ausentarse de Lima sin previa autorización judicial, pasar por control biométrico cada siete días y presentarse ante la autoridad judicial o fiscal para cualquier actuación del proceso que se le sigue.

Autorizan su viaje a Tacna

El Juez Supremo Provisional Juan Carlos Checkley autorizó que Betssy Chávez se ausente de Lima del 28 de setiembre hasta el 05 de octubre para viajar a la ciudad de Tacna a fin de reunirse con su familia y entorno cercano.

Mediante una resolución emitida el último 23 de setiembre, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado consideró que dado el tiempo que ha permanecido en privación de libertad y considerando que esa es su ciudad donde nació, cursó sus estudios y fue elegida congresista de la República mantiene un vínculo significativo que justifica la realización del viaje solicitado.

Checkley Soria remarca, además, que, de la revisión de los registros, se tiene que la Chávez Chino ha cumplido hasta el momento con las reglas de conducta que se le impuso en este proceso penal y además que el citado viaje, que será por un breve termino, contribuye al fortalecimiento de los lazos familiares.