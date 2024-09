Fiscalía denunció demora en allanamiento a departamento de Andrés Hurtado por falta de abogado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público denunció que demoras para realizar el allanamiento a la vivienda de Andrés Hurtado, pese a la orden judicial que ordena el descerraje de su domicilio, debido a la falta de un defensor legal del presentador de televisión, quien es investigado por tráfico de influencias y cohecho activo.

El fiscal provincial Diego Mauricio Torres llegó a la vivienda de Andrés Hurtado y dijo que no pudieron ingresar debido a que no estaba presente la defensa del investigado. Asimismo, dijo que lo llamaron por teléfono, pero que este no contestó.

En esa línea, el representante del Ministerio Público precisó que se procedió a coordinar con la defensa pública para que se pueda ejecutar la orden judicial.

“No podemos ingresar aún por el tema de la renuencia de los abogados que no contestan el teléfono. En consecuencia, se está procediendo a comunicarnos y coordinador con la defensa pública, porque caso contrario no podemos ingresar”, indicó en un video compartido en la cuenta de X del Ministerio Público.

Pedido de abogado público y pronunciamiento de defensa

Previo a este pronunciamiento el fiscal supremo Alcides Chinchay envió un oficio al Director General de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia, a fin de que se envíe un defensor público para que participe de la diligencia de allanamiento a la vivienda de Andrés Hurtado.

Al respecto, Elio Riera, quien asumió la defensa de Hurtado, indicó que recién había sido notificado por el Ministerio Público, por lo que dispondría que un trabajador de su estudio acuda al inmueble de su patrocinado para que se inicie la diligencia.

Hasta el lugar llegó la abogada pública Gissela Fernández Ríos y poco después el letrado Percy Sampén, quien indicó a la prensa que velaría porque el allanamiento se realice de acuerdo con lo dispuesto por la ley y respetando los derechos del investigado.

Allanamientos

El Ministerio Público realiza la tarde de este martes el allanamiento con descerraje del domicilio de la fiscal Elizabeth Peralta, en el marco de las diligencias por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo específico y cohecho activo específico, en agravio del Estado que se siguen contra ella; el conductor de televisión, Andrés Hurtado; y el empresario Augusto Miu Lei.

Cabe resaltar que ayer, lunes, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, autorizó dicha medida que es ejecutada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos.