Árbitros de Odebrecht: Poder Judicial impone 4 años de cárcel contra Carlos Carrasco tras acogerse a sentencia anticipada

La condena contra Carlos Carrasco constituye la novena sentencia condenatoria que consigue el Equipo Especial Lava Jato.
La condena contra Carlos Carrasco constituye la novena sentencia condenatoria que consigue el Equipo Especial Lava Jato. | Fuente: Andina
Luis Felipe Rodriguez Jimenez

por Luis Felipe Rodriguez Jimenez

·

El Equipo Especial Lava Jato logró que se dicte una sentencia condenatoria contra Carlos Carrasco Paredes, así como una pena de multa por 60 días y el pago de una reparación civil por la suma de $ 50 000.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial dictó cuatro años de cárcel contra Carlos Carrasco Paredes vinculado al caso 'Árbitros de Odebrecht'. Así lo informó el Ministerio Público, a través de sus redes sociales. Esto, luego que el imputado se acogiera a la sentencia anticipada.

La medida fue solicitada por el Cuarto Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo de la fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, además de una pena de multa por 60 días y reparación civil por la suma de 50 000 dólares.

El referido equipo especial señaló que esta es la novena sentencia condenatoria que consigue, la cual se suma a las otras 61 obtenidas por el proceso especial de colaboración eficaz.

Humberto Abanto entre los acusados por el caso 'Árbitros de Odebrecht'

Cabe destacar que la sentencia condenatoria contra Carrasco Paredes es la primera que se consigue por el caso 'Árbitros de Odebrecht', el cual implica a varios abogados, entre ellos, Humberto Abanto, defensa legal de la exfiscal de la nación Patricia Benavides.

Además, la fiscal Diana Canchihuamán Castañeda, el último jueves, presentó acusación penal contra Richard Martín, Franz Kundmüller, Fernando Cantuarias, Emilio Cassina y otros, a quienes se les imputa haber conformado una organización criminal dedicada a la comisión de graves actos de corrupción en arbitrajes de obras públicas desde el 2011 hasta el 2015.

Según la Fiscalía, este modus operandi fue replicado en 17 procesos arbitrales donde se direccionaron los arbitrajes para favorecer a la empresa Odebrecht y otros a cambio de pagos ilícitos.

En ese sentido, la representante del Ministerio Público solicitó penas de prisión efectiva que van desde 9 a 25 años y cuatro meses por delitos de organización criminal (asociación ilícita), cohecho pasivo específico y otros.

¿Cómo habrían operado?

Según la acusación, los hechos ilícitos se circunscriben a cinco obras públicas: Interoceánica Sur (IIRSA Sur) tramos 2 y 3, Interoceánica Norte (IIRSA Norte), carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, y carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis.

En ellas, el consorcio integrado por la empresa Odebrecht y otros, en el proceso constructivo de las obras públicas, solicitaban el reconocimiento de pagos que no estaban previstos en el contrato de obra, los cuales fueron reconocidos de manera fraudulenta a través de la figura del arbitraje.

Allí se efectuó el pago en 17 procesos arbitrales a favor de la constructora brasileña. Esto ocurrió previo pago de sobornos a los árbitros y funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, entre otros.

"Luego de obtenerse los beneficios económicos, estos eran convertidos e ingresaban a incrementar el patrimonio de los árbitros y funcionarios, con dinero proveniente de actos de corrupción", indicó la Fiscalía.

Este caso constituye la acusación número 27 que presenta el Equipo Especial Lava Jato ante el Poder Judicial para el respectivo control de legalidad.

Tags
Árbitros de Odebrecht Equipo Especial Lava Jato Ministerio Público Poder Judicial Carlos Carrasco

