Exalcalde de Trujillo retirará denuncia contra César Combina: "No voy a permitir que utilicen un medio legal para sacarlo de la contienda"

César Arturo Fernández descartó que su decisión haya sido motivada por algún tipo de “arreglo” con César Combina. | Fuente: Congreso / Andina

El exalcalde de Trujillo, César Arturo Fernández, anunció que retirará la denuncia que le interpuso al excongresista César Combina por supuesta difamación, con el fin de evitar que el caso sea utilizado para impedir una eventual precandidatura del exlegislador a la Presidencia de la República.

“A mí no me gusta que se aprovechen por un tema particular y quieran sacar a alguien de la contienda política. Para mí eso es cobarde, eso es delincuencial, utilizar una cosa por la otra. Así que yo no voy a permitir, al margen de las palabras que ha tenido el señor Combina hacia mi persona, no voy a permitir que utilicen un medio legal para sacarlo de la contienda. […] Yo no me voy a prestar, primero es la democracia”, señaló en Ampliación de Noticias Trujillo.

En esa línea, el exburgomaestre de la ciudad norteña descartó que su decisión haya sido motivada por algún tipo de “arreglo” u otro tipo de incentivo “bajo la mesa”. Asimismo, negó haya tenido algún tipo de comunicación previa con Combina o su defensa legal.

“Ya presenté mi desistimiento a la querella a cambio de nada, solamente en bien de la democracia”, recalcó.

Poder Judicial declaró reo contumaz a César Combina

César Arturo Fernández anunció su decisión respecto a su querella luego de que este miércoles, 5 de noviembre, el Poder Judicial declarara reo contumaz a César Combina por no acudir a la audiencia virtual del pasado 30 de octubre como parte del juicio que se le sigue por el presunto delito de difamación. Tras ello, se dispuso su búsqueda y captura inmediata a cargo de la Policía Nacional.

“Notifíquese al querellado, a efectos de que tenga pleno conocimiento de la presente resolución y pueda ponerse a derecho de manera voluntaria, y a la defensa conjunta del Querellado para que en el plazo de dos días justifique su inconcurrencia, bajo apercibimiento de ser excluidos y multados, y cursarse oficio a la Coordinación de la Defensoría Pública para la designación de un Defensor Público que lo patrocine”, se lee en la resolución.

Como se recuerda, Combina fue acusado por el exalcalde de Trujillo de propagar presunta información falsa y ofensiva en su contra mediante redes sociales a inicios de 2024. Hoy, el exlegislador forma parte de las filas del partido Avanza País e intenta ser precandidato a la Presidencia.