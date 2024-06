César Nakazaki ve contradicción en el sistema de justicia con la prescripción de delitos de lesa humanidad

Judiciales César Nakazaki: "Es importante solucionar una situación irregular en el sistema de justicia peruano"

El abogado penalista César Nakazaki señaló que es importante solucionar una "situación irregular" en el sistema de justicia, ya que se busca declarar imprescriptible la acción penal por el delito por lesa humanidad cuando el Poder Judicial no puede condenar por esta figura. | Fuente: RPP

El abogado penalista César Nakazaki señaló este jueves que "al caballazo" el Congreso aprobó, en primera votación, el proyecto de ley que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Perú antes del 2002, ya que la figura de la citada acción no está previsto en nuestro Código Penal.

En Ampliación de Noticias, consideró que es importante solucionar una "situación irregular" y una contradicción en el sistema de justicia peruano, ya que se busca declarar imprescriptible la acción penal por el delito por lesa humanidad cuando el Poder Judicial no puede condenar por esta figura.

"Pero contradictoriamente, por un lado, dice: no voy a condenar por lesa humanidad, pero sí voy a declarar imprescriptible la acción penal por el delito por lesa humanidad. Entonces, ahí hay un tema a definir. Si no puedes utilizar la lesa humanidad para condenar, ¿por qué la puedes utilizar para declarar imprescriptible la acción penal? Cuando la Constitución dice que los delitos imprescriptibles, que por cierto hay que recogerlos del derecho internacional, tienen que recogerse también en el Código Penal. Incluso en el Código Penal ya hay delitos de acción penal imprescriptibles. ¿cuáles son? Trata de personas, delitos sexuales agravados, pero todos estos que interesan asesinatos, genocidio, desaparición forzada, tortura, no están definidos en el Código Penal", dijo.

César Nakazaki aclaró que el Estatuto de la Corte Penal Internacional exige que el Estado peruano lo recoja, pero adecuando la legislación nacional a la norma internacional.

"Si tú abres el Código Penal, no vas a encontrar en el Código Penal ningún artículo que diga ataque generalizado sistemático contra la población civil del Estado en ejecución de una política, que es la definición jurídica de lesa humanidad que da el Estatuto de la Corte de Roma. Entonces, como no hay esa fórmula, muchos sostienen que hasta el día de hoy no se ha incorporado a los delitos de lesa humanidad a la legislación peruana. Pero, ¿qué sí se ha hecho? Al caballazo. No te voy a condenar por lesa humanidad, pero sí voy a utilizar el efecto de la imprescriptibilidad. Y eso no está bien, porque la Convención de imprescriptibilidad también dice, tienes que aplicarme Estado, pero modificando tu legislación interna, y en el Perú esa tarea hasta ahora sigue pendiente del Estado peruano", dijo.

Caso Dina Boluarte ante CPI

Con relación a la denuncia presentada ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) contra la presidenta Dina Boluarte por la muerte de 49 manifestantes en 2022 y 2023, César Nakazaki señaló que como parte de una investigación preliminar corresponderá a ese organismo examinar si se respeta el requisito de la justicia complementaria o si se han agotado las vías previas. Sin embargo, opinó que es "muy prematuro" la acción de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH).

"Acá hay cincuenta y dos investigaciones. Hay procesos penales ya abiertos, por ejemplo, el de Ayacucho es muy interesante, porque ahí se procesa al presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que tendría que ser el militar que recibe la orden, si es que existiera, del Gobierno, llámese ministro de Defensa, ministro del Interior, o presidenta. Entonces, creo que es muy prematuro lo que han hecho las oenegés, han debido esperar que en el desarrollo del proceso se determine, primero si hay responsabilidad en el en el presidente del comando conjunto, y si ahí queda el nivel de responsabilidad o si salta al ámbito político", dijo.

César Nakazaki calificó de "totalmente político e ideológico" el argumento de Aprodeh y FIDH de una desconfianza de las investigaciones en el Ministerio Público.

"Ya se ha develado desde Ojo Público incluso, los planes de operaciones en Ayacucho, en Puno, quiénes son los niveles que han intervenido y hasta ahora no hay un elemento que establezca directamente que la presidenta ha intervenido ordenando una actuación policial o militar o permitiendo que se realice. Entonces, tranquilamente el Perú con una buena defensa lo que puede hacer, es decir, estamos haciendo nuestra tarea y nosotros vamos a determinar hasta qué nivel se va a llegar", expresó.