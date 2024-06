¿Cuántos cambios ha realizado el Congreso de la República a la Constitución desde julio del 2021?

Congreso Congreso de la República: ¿cuántos cambios a la Constitución se han realizado desde julio de 2021?

Desde que el actual Congreso de la República inició funciones en julio de 2021, los congresistas han presentado 341 proyectos de ley de reforma constitucional para modificar, al menos, un artículo de la Constitución peruana.

La búsqueda por lograr cambios a la Carta Magna ha sido una constante por parte de los legisladores. De toda esta cantidad de proyectos de ley presentados, 65 modificaciones sí alcanzaron ‘luz verde’ tras ser aprobados primero en la Comisión de Constitución y Reglamento y posteriormente en el Pleno, convirtiéndose así en leyes promulgadas.

La primera propuesta de cambio constitucional se presentó el cinco de agosto de 2021, a cargo de la bancada de Podemos Perú, con José Luna Gálvez como autor principal, sobre regular la cuestión de confianza como facultad del Ejecutivo. Esta ley fue publicada oficialmente dos meses después, el 21 de octubre de ese año.

¿Qué cambiaron de la Constitución?

Los 65 cambios a la Constitución hechos por el Congreso están distribuidos entre los seis títulos que tiene nuestra Constitución Política del Perú. El título cuarto, correspondiente a la Estructura del Estado, es el que más cambios presenta, con 44 artículos modificados o cambiados. Le sigue el título primero, sobre la Persona y la Sociedad, con nueve modificaciones, y el título tercero, referente al Régimen Económico, con 6 cambios.

Del total de modificaciones, 53 de ellas, la mayoría, se concretaron con la aprobación de la Bicameralidad, ley aprobada en marzo de este año tras alcanzar 91 votos a favor en segunda votación en el Pleno.

En este paquete se realizaron 17 modificaciones sustanciales, de las cuales la que más reacción despertó en la opinión pública fue la derogación del artículo 90-A, referido a la prohibición de la reelección parlamentaria inmediata e indefinida. Es decir, al retirarse este artículo, los congresistas, en la práctica, quedaron habilitados para reelegirse indefinidamente.

Con la Bicameralidad, el Congreso peruano, a partir del 2026, retornará al mecanismo más usado a lo largo de su historia, al contar con dos cámaras legislativas: la cámara de senadores y la cámara de diputados. Pasando de 130 a 190 legisladores como mínimo.

¿Son normales estos cambios?

“En nuestro país no existe un antecedente de otro Congreso que haya hecho tantas modificaciones. Antes de las últimas reformas se habían cambiado poco más de 20 artículos en casi 25 años, sin embargo, en el último lustro, ese número ha crecido exponencialmente y podría crecer aún más si se aprueban las reformas que están pendientes de ser debatidas”, opinó Heber Joel Campos, profesor de derecho constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Añade que estos cambios por parte de los actuales congresistas suponen un uso desproporcionado de sus competencias de reforma y una vulneración al principio de lealtad constitucional que está establecido en el marco jurídico del país.

Para el jurista tantas modificaciones en menos de tres años no pueden ser consideradas normales. “Las reformas a la Constitución deben hacerse siempre con mucho cuidado y deben precisar un análisis amplio y exigente. Cambiar la Constitución no es cambiar un reglamento de tránsito o una ordenanza, se debe hacer con mucha prudencia y en armonía con las expectativas y demandas de la población”, afirmó.

Reflejo de una mala preparación

El jurista y constitucionalista Domingo García Balúnde apunta hacia los antecedentes y, a su entender, la actual Constitución de 1993 es un “calco” de la de 1979 que ya presentaba imperfecciones y que, por lo mismo, ha motivado una serie de rectificaciones. “Las dos [modificaciones] más importantes en cuanto a trascendencia y número de artículos ha sido la descentralización y ahora la del bicameralismo”, acotó.

Precisó que, más allá de la cantidad de leyes, el problema de fondo que presenta nuestra Constitución es la calidad de las normas aprobadas por los congresistas actuales.

“Nuestros congresistas están legislando mal, sobre todo en los dos últimos años. Hay constituciones [la de México y Argentina] que han tenido muchísimos cambios pero esta [la peruana] las tiene básicamente... ¿por qué?, por la mala preparación de los congresistas y por una visión errónea de lo que es la legislación constitucional”, puntualizó.

¿Una Asamblea Constituyente en la práctica?

Con la llegada del expresidente Pedro Castillo al poder, en julio de 2021, la figura de una Asamblea Constituyente cobró resonancia a nivel político. Castillo Terrores, en su discurso, habló de impulsar la conformación de un grupo de personas que tengan como misión redactar una nueva Constitución Política que reúna las reglas en el funcionamiento del sistema político, social y económico del país.

En el actual Congreso, la propuesta de una Asamblea Constituyente es defendida por bancadas y congresistas de izquierda. Sus pares de derecha, en cambio, rechazan la propuesta.

La pregunta que surge es si con 65 cambios hechos a la Constitución y los que aún puedan realizarse hasta que termine el periodo legislativo en julio de 2026... ¿no estamos en la práctica frente a una especie de "Asamblea Constituyente"? Los expertos, opinan:

“Formalmente no, pero materialmente, sí. Cuando el Congreso reforma la Constitución actúa como un constituyente derivado, es decir, como alguien a quien el constituyente originario (el pueblo), le encargó la tarea de reformar excepcionalmente algunos extremos de la Constitución, pero cuando esos cambios son constantes, el Congreso asume funciones de constituyente originario, solo que sin contar con la autorización política ni la legitimidad social para ello”, opinó Heber Joel Campos.

Por su parte, la exministra de Justicia y docente universitaria de derecho Constitucional Ana Neyra sostiene: “En la práctica, es cierto, estamos haciendo una revisión como la que haría una Asamblea Constituyente, sin cumplir con las formalidades [...] Lo peligroso es que no se está pensando en lo mejor para el desarrollo institucional del país, se está pensando en objetivos específicos: si no me gusta cómo actúa la Junta Nacional de Justicia, pues la elimino. Si no me gusta la forma en cómo procede el Jurado Nacional de Elecciones?, le genero entonces un juicio político. Una reforma constitucional seria debería implicar un debate largo, plural y deje en presencia de toda la ciudadanía los argumentos a favor y en contra”, opinó

"Yo no creo que estemos [en el accionar de] una Asamblea Contituyente", discrepa Domingo García Belaúnde. "Porque la estructura básica del Estado no se ha modificado y esa estructura consiste en tener derechos fundamentales, instrumentos de defensa y poderes del Estado. Todo eso existe".

El Congreso culminó oficialmente la primera legislatura de este año el último 15 de junio. En estos días hasta el inicio de la nueva legisltura será la Comisión Permanente la encargada de legislar. Todo cambio a la Constitución impacta a la larga no sólo en las instituciones, sino también en la vida de todos los peruanos. Es un deber de los ciudadanos estar pendientes de las decisiones que se toman dentro del Parlamento.