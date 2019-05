El exfiscal de la Nación negó que vaya a fugar. | Fuente: RPP

El fiscal supremo Pedro Chávarry se pronunció la noche de este viernes sobre la posible aprobación en el Congreso de la denuncia que realice la Fiscalía por el deslacrado de una oficina en la sede principal del Ministerio Público.

En declaraciones al programa ¿Quién tiene la razón? de RPP, el fiscal aseguró que respeta las instituciones del Estado y que si el Congreso debe ver su caso se someterá. Agregó que, si bien esta situación le preocuparía, no se fugará porque tiene no tiene temor.

“Si el Congreso es la institución competente para hacerlo hay que someterse. Somos ciudadanos peruanos y hay que someterse. Si me dan la razón, no van a decir que me han blindado y si no me dan la razón, no me voy a poner a llorar. Claro, me voy a preocupar, pero tengo que someterme. Yo no me voy a fugar, porque en mi conciencia está bien claro, no tengo temor a nada”, dijo Chávarry.

Sobre denuncias constitucionales

Respecto de las denuncias constitucionales en su contra, el también exfiscal de la Nación aseguró que sobre estas debían responder sus autores. Especialmente mencionó al legislador Juan Sheput (Concertación Parlamentaria), de quien dijo ha repetido las denuncias.

“Desde que juramenté el señor Sheput y muchos congresistas ya conocidos que son, precisamente, los que no son la mayoría han estado oponiendo denuncias y repitiendo las mismas denuncias”, comentó el fiscal supremo.

Chávarry es investigado por la Fiscalía por el deslacrado de oficinas en la sede principal del Ministerio Público. Por este caso la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, formuló ante el Congreso una denuncia constitucional en su contra por los delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal y atentado contra la conservación e identidad de objeto.