David Waisman y Carlos Almerí protagonizaron altercado en los exteriores de la DIPA. | Fuente: RPP

David Waisman, exvicepresidente del gobierno de Alejandro Toledo, se refirió al altercado que protagonizó junto al exministro de Trabajo Carlos Almerí en el que, luego de una discusión verbal, le propinó un golpe. Sobre ello precisó que no llegó a impactar el rostro de Almerí y que se trataría de una mentira en caso el médigo legista diga lo contrario.

"En este momento me estoy dirigiendo a la clínica porque tengo una descompensación coronaria. Él (Almerí), efectivamente, la primera palabra que me dijo fue: ´David, no te prestes a cosas políticas. Tú sabes que Toledo no es culpable y yo vengo en representación y tengo que defenderlo´. Entonces yo le digo qué tiene que hacer conmigo acá, si yo no he venido a agredir a nadie. Inmediatamente, se acercan él y otras personas y me comienzan a insultar con palabras soeces y me dice ladrón, delincuente, me comenzaron a mentar la madre. Eran 30 o 40 personas", dijo para RPP Noticias.

"Yo intento (darle un puñete), pero no le llega a la cara. Si el médico legista dice que tiene el labio roto, entonces es un mentiroso, porque, ¿dónde está la sangre? Muéstrenme un video de la sangre de él con el labio roto", agregó.

Interpondrá una denuncia contra Carlos Almerí

Asimismo, al igual que Carlos Almerí (que aseguró interpondrá una denuncia contra Waisman), el exvicepresidente precisó que hará lo propio, ya que habría sido agredido por una "turba de gente".

"Por supuesto (que voy a presentar una denuncia). No solo fue agresión verbal, sino física, porque me han estado golpeando también otras personas y me han perseguido, agrediéndome, comandados por él. Él es el instigador y el que manejaba toda esta turba de gente (...). Ahí me sentí muy mal. Pensé que me pasaría esto, pero ahora la situación es mucho más grave. No tengo a nadie inclusive acá. Mi familia está en otros lugares. Yo estoy yendo caminando a la clínica para que me chequeen y vean qué descompensación tengo", aseveró.

Pensaba encarar a Alejandro Toledo

Por otro lado, Waisman dio detalles de su presencia en los exteriores de la Dirección Nacional de la Policía Aérea (DIPA) y mencionó que pretendía encarar al expresidente Alejandro Toledo.

"Yo he aparecido en varios medios de comunicación antes de esta llegada, manifestando mi amargura, mi rechazo a todas las barbaridades de las cuales fue protagonista Alejandro Toledo. Yo lo que iba a hacer es decirle Toledo personalmente por qué hizo todas esas cosas, a enrostrarle. ¿Por qué él engañó y me enagñó a mí tan terriblemente en todo lo que él prometió que iba a hacer por el bien del país?", finalizó.