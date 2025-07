Abogado de Delia Espinoza advierte posible irregularidad en la sesión de la JNJ que aprobó reposición de Patricia Benavides

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luciano López, defensa legal de la fiscal Delia Espinoza, alertó este martes que habría sucedido una irregularidad en la sesión plenaria de la JNJ del pasado 9 de junio, en la que se aprobó la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

El letrado mencionó que el documento en mención solo lleva la firma de seis de los siete magistrados de la JNJ, entre ellos, su presidente, Gino Ríos. Sin embargo, señaló que en dicha acta no está la rúbrica de Giovanna Díaz Revilla, entonces secretaria general de la institución.

"Esta es una situación que la población puede darse cuenta cómo se ha manejado de manera tan irregular. No ha participado la secretaria general que es la principal veedora. Tan grave como que no ha participado (Francisco) Távara, lo más grave es que la secretaria general no ha participado y eso invalida el acta. Lo que es peor es que eso grafica es que esto ha sido irregular", señaló López en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

El abogado de Delia Espinoza remarcó que su clienta no busca perpetuarse en el cargo, solo "defender la constitución". Además, indicó que no se ha vulnerado ninguna legitimidad.

"No pierde legitimidad quien ha sido elegido de acuerdo con la constitución. La constitución ha establecido que la Junta de Fiscales Supremos la que elige a la fiscal de la Nación. ¿La Junta de Fiscales Supremos se ha retractado de esa decisión? no, al contrario, la ha reafirmado", aseveró el abogado.

Resta importancia a dicha firma

Por su parte, Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides, consideró ayer que no tiene ninguna trascendencia la falta de firma de Giovanna Díaz, secretaria de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en el acta de la sesión de dicho órgano en la que se decidió la reposición de Benavides como fiscal de la Nación.

“Si no estuvo presente el doctor Távara, y eso no cambia las circunstancias, siendo un miembro titular, menos va a ser importante la ausencia de la secretaria general, no tiene ninguna trascendencia”, añadió.

Del Castillo indicó también que se le está buscando “tres pies al gato” con este asunto, pues se trata de una resolución válida y que no se puede cuestionar la ausencia de la secretaria general de la JNJ en la sesión para considerar lo aprobado como irregular.