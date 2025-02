Adrianzén dice que votaría a favor de que Demartini sea designado como embajador ante el Vaticano: "Lo veo con gran simpatía"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en entrevista con RPP, se pronunció en torno a las informaciones periodísticas que señalan que el Ejecutivo tendría lista la designación de Julio Demartini, exministro de Desarrollo e Inclusión Social, como nuevo embajador del Perú en el Vaticano.

Según información de El Comercio, la resolución de nombramiento ya habría sido firmada por la presidenta Dina Boluarte, y solo se estaría a la espera del visto bueno del Vaticano para oficializar la designación. Consultado sobre el tema, Demartini indicó a ese diario que estaría dispuesto a aceptar el cargo.

"Como lo he hecho en estos más de 20 años, siempre estaré a la orden si soy convocado para servir a mi patria”, señaló.

Al respecto, Adrianzén Olaya dijo que Demartini fue "un trabajador leal" del Gobierno y que si la decisión había sido tomada por la jefa de Estado y el canciller Elmer Schialer, él daría su "voto a favor" en el Consejo de Ministros.

"Lo dije ya antes y ahora lo reitero: el exministro Demartini fue un trabajador leal que se aparta del Gobierno precisamente, y lo hizo saber así, para no generar, con estas denuncias que se habían formulado, perturbación alguna en la gestión gubernamental, hecho que yo destaco por sobre cualquier otro, porque muestra un desprendimiento de su parte frente a lo que podía ser una situación generadora de problemas en el gobierno de la presidenta Boluarte", sostuvo.

"La presidenta de la república, constitucionalmente, es quien dirige nuestras relaciones internacionales y es nuestro canciller, a través de Relaciones Exteriores, quien lo ejecuta. Si así ha sido tomada la decisión, en lo personal, esto tiene que pasar al Consejo de Ministros, no tendría ninguna observación personal, al contrario, daría mi voto a favor de que la designación se produzca", aseveró.

El premier enfatizó que no descarta que se produzca ese nombramiento, sino "al contrario, si me preguntas a mí lo veo con gran simpatía".

Sin embargo, el titular de la PCM dijo que no estaba al tanto de un agreement -visto bueno de la designación por parte de la Santa Sede- ni una confirmación sobre el nombramiento.

"No estoy informado y no quiero faltar la verdad tampoco. No estoy informado", remarcó.

Vale resaltar que, el pasado 10 de enero, la Fiscalía de la Nación dispuso el inicio de diligencias preliminares contra Julio Demartini, como presunto autor de los delitos de negociación incompatible y obstrucción a la justicia, en el marco de las investigaciones por el caso Qali Warma.

Existe "una persecución judicial en contra de la señora presidenta"

Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros reiteró que, a su parecer, la presidenta Boluarte estaría siendo objeto de una "persecución judicial" a raíz de las investigaciones en las que está implicada.

"En lo que a mí concierne, lo que yo no tolero tampoco es lo que he considerado, y lo he declarado públicamente, una persecución judicial en contra de la señora presidenta", resaltó.

"La judicialización que se sigue de la política peruana y dirigida puntualmente a la presidenta, yo la rechazo categóricamente y no puedo admitir que por ‘quítame estas pajas’ la señora presidenta se vea denunciada por el coche, por el reloj, por el auto. Por Dios, sabe qué más, por favor, ¿a qué hora van a cesar con esto?", reclamó.

Adrianzén indicó que ha denunciado esta situación "en la última visita que hicieron los fiscales de la OCDE", y que está a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional sobre la demanda competencial que presentó sobre ese tema.

"Lo he dicho con todas sus letras, hay una persecución judicial y fiscal en contra de la presidenta, en mi opinión, absolutamente inmerecida y que ojalá, Dios mediante, el Tribunal Constitucional pronto resuelva lo que le hemos pedido, que se indique con claridad, no pensando en Dina Boluarte, actual presidenta, sino para todos los presidentes: ¿cuándo se le puede hasta investigar? Porque la Constitución te dice que no te pueden acusar, pero con ese prurito ‘acusar no es investigar’, te investigan por cualquier cosa", arguyó.

"A ningún presidente, en ninguna parte del mundo, se le ha sometido siquiera a una investigación de esta naturaleza, y eso es lo que yo denuncio", puntualizó.