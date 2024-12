Delia Espinoza indica que al Ministerio Público se le ha dado menos del 25 % del presupuesto que solicitó para el 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Judiciales Delia Espinoza indicó que su institución solicitó S/12 484 millones para el 2025, pero solo se les ha dado S/2 921 millones.

Delia Espinoza, fiscal de la Nación, en entrevista exclusiva para RPP, dio detalles de las "líneas maestras" que implementará su gestión dentro del Ministerio Público para los próximos tres años, las cuales -según explicó- están orientadas a mejorar "considerablemente no solo la imagen del Ministerio Público, sino el servicio" a la ciudadanía.

"En el tema de la gestión fiscal, es fortalecer y mejorar la atención a través del turno. El turno es el primer rostro hacia la población para atender las denuncias, todas las noticias criminales que llegan a nosotros. Tenemos que redistribuir la cantidad de fiscales, porque hay fiscalías que tienen poca carga pero muchos fiscales, y al revés: hay fiscalías que tienen elevadísima carga, razón [de] hasta de 800 casos por cada fiscal, pero necesitan potenciar[se] con mayor cantidad de fiscales", indicó.

"Y también la transformación digital, queremos nosotros modernizar al Ministerio Público para los efectos de que pueda generar mayor interoperabilidad con Medicina Legal y entre las propias fiscalías, con plataformas modernas que nos permitan transitar los casos, la información con Medicina Legal y también potenciar Medicina Legal", agregó.

No obstante, la magistrada acusó que solo se le ha otorgado menos de un cuarto del presupuesto que solicitó su entidad para el año 2025, pese a que sustentaron técnicamente el requerimiento.

"Yo les digo algo: hemos solicitado S/12 484 millones, pero solamente nos han dado un poco menos del 25 %, nos han dado S/2 921 millones para el próximo año", señaló.

"Se ha sustentado técnicamente, con documentación, y se ha sustentado a través de nuestro exfiscal de la Nación, el doctor Villena. Eso ha sido una sustentación amplia, muy técnicamente sustentada, pero lamentablemente no se dio oídos a esa solicitud y solamente se nos ha dado S/2 921 millones", agregó.

Espinoza Valenzuela indicó que el presupuesto que se le ha asignado solo alcanza para "mantener gastos continuos", entre otros, pero no para "generar inversiones" en implementos necesarios para cumplir sus funciones.

"Solamente se nos ha dado para mantener gastos continuos, planillas, gastos corrientes, alquileres, etc., como para sostenernos, pero no se nos está brindando la oportunidad de generar inversiones. Nosotros tenemos muchos locales alquilados y necesitamos no sólo adquirir, sino implementar locales propios, porque cuando tenemos demasiados alquileres a nivel nacional eso también es un gasto que no retorna", aseveró.

"Necesitamos hacer mayores inversiones, modernizar nuestras máquinas, nuestras computadoras, contratar más personal, porque la población aumenta, pero nuestras fiscalías, en términos de personal administrativo y de fiscales, no está aumentando, tenemos que estar redistribuyendo como lo estoy anunciando", añadió.

"He escuchado muchas voces que me han dicho: lo que pasa es que quieren ahogar al Ministerio Público"

Consultada acerca de si este presupuesto asignado no tendría implicancias políticas, la fiscal de la Nación señaló que no quisiera pensar en ello.

"Yo no quisiera pensar[lo], pero sí he escuchado muchas voces que me han dicho: ‘lo que pasa que quieren ahogar al Ministerio Público de a pocos, por eso no les dan el presupuesto que necesitan para que se despliegue el servicio de manera eficiente, oportuna, y llegue a cada rincón del país’", indicó.

"Ni siquiera podemos mejorar, por falta de presupuesto, nuestros canales informáticos […] Hace unos 3 o 4 días me comuniqué vía internet, con una videollamada, con los fiscales encargados de los casos de Condorcanqui [y] la señal se caía. [El caso de] violaciones de niñas nativas, temas muy sensibles, la señal de ellos se caía. Entonces, he dado indicaciones inmediatas para que eso se pueda resolver y hacer los mayores esfuerzos para que eso se mejore", sostuvo.

Espinoza recalcó que en su institución "estamos con recursos muy limitados, pero así con todo estamos haciendo nuestros mayores esfuerzos".

"El tema de Medicina Legal es un tema clamoroso, con Medicina Legal tenemos muchas necesidades; por ejemplo, por lo menos 40 morgues a nivel nacional para implementar, para inaugurar e implementar. Hace poco hubo toda una crisis con el tema de las morgues, hubo noticias y, con justa razón, tenía que reclamar la población, pero nosotros estamos precisamente con esos problemas presupuestales", subrayó.

"También hay otro tema: las cámaras Gesel, que son las cámaras especiales habilitadas, acondicionadas para las entrevistas únicas de niños, niñas y adolescentes que tienen la prioridad para ser entrevistados, para que se tenga la entrevista única de los hechos que atravesaron estas víctimas. ¿Saben cuánto cuesta construir una cámara Gesel y acondicionarla? S/385 860 y necesitamos, por lo menos, una cámara Gesel adicional o, por primera vez, en muchos distritos fiscales […], porque actualmente las entrevistas únicas se están programando […] a una semana, a un mes o a más tiempo porque falta cobertura, no tenemos espacio y esa cámara Gesel es imprescindible", puntualizó.