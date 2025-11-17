Delia Espinoza llegó a la Corte Superior de Justicia para agilizar su reposición: "El juez nos ha dicho que va a resolver con prontitud"

La JNJ deberá acatar el fallo una vez se cursen los oficios que notifican la resolución del Poder Judicial | Fuente: Andina

Delia Espinoza, suspendida fiscal de la Nación, se presentó esta mañana a la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima para pedir mayor celeridad en el trámite administrativo que le permita hacer efectiva su inmediata reposición en el cargo de titular del Ministerio Público.

Esta diligencia se produjo luego de que el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez Juan Fidel Torres Tasso, declarara fundada en parte su demanda de amparo y ordenara a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reponerla en el máximo cargo del Ministerio Público en un plazo de 48 horas.

A su salida de la sede judicial, Espinoza detalló que sostuvo una reunión para constatar cuáles son los motivos por los que aún no se ha cursado la notificación oficial a las partes involucradas.

“Hemos venido a conversar con el juez para ver el trámite de la ejecución de la sentencia. El juez nos ha dicho que va a resolver con prontitud y que va a cursar los oficios correspondientes en el más breve plazo”, señaló la magistrada.

Espinoza busca que se cumpla el mandato judicial que anula la decisión previa de la JNJ que la había apartado del cargo. Según la defensa de la fiscal, la sentencia es de ejecución inmediata, por lo que la demora en el trámite de los oficios estaría dilatando su retorno al frente del Ministerio Público.

Tomás Gálvez está en "claro desacato"

En otro momento, la magistrada advirtió sobre la situación legal de las autoridades que incumplen el mandato judicial y se refirió al vencimiento de los plazos otorgados por el Poder Judicial.

“El día viernes ya se ha cumplido el plazo que el señor juez constitucional le ha brindado a la Junta Nacional de Justicia. Y desde el día de hoy ya está en claro desacato, en desobediencia y resistencia a la autoridad”, aseveró.

JNJ deberá acatar el fallo una vez se cursen los oficios

Finalmente, la fiscal suprema insistió en la importancia de que la justicia constitucional actúe con rapidez para garantizar la institucionalidad. Una vez que el juzgado curse los oficios, la Junta Nacional de Justicia deberá acatar el fallo y emitir la resolución que formalice su reposición.

Se espera que en las próximas horas se regularice el procedimiento administrativo para que se cumpla el plazo de 48 horas estipulado en la sentencia del juez Torres Tasso.