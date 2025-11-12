Cercado de Lima: manifestantes llegan a la sede de la Fiscalía ante eventual ingreso de Delia Espinoza

El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, se encuentra en la sede del Ministerio Público, pero no conversó con la prensa al ingresar a la institución. | Fuente: RPP

Un grupo de manifestantes se congregó esta mañana en la sede central del Ministerio Público, en la avenida Abancay (Cercado de Lima), en medio de la expectativa por la llegada de Delia Espinoza a poco de que una resolución judicial ordenara su reposición inmediata como fiscal de la Nación.

Y es que el juez constitucional Juan Torres Tasso otorgó un plazo de dos días, que se cumple este miércoles 12 de noviembre, para que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reponga a Espinoza Valenzuela en el cargo.

La JNJ mantuvo la suspensión de Delia Espinoza al precisar en el procedimiento disciplinario que afronta es por cuatro cargos y la medida cautelar dictada por el Poder Judicial solo se refiere al que se le abrió por no cumplir con reponer a la Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación.

Según fuentes de RPP, Delia Espinoza evalúa aún con su equipo técnico si es que acude a la sede del Ministerio Público.

Mientras tanto, el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, ya se encuentra dentro de la sede institucional del MP, pues llegó alrededor de las 8:00 a.m. sin dar declaraciones a la prensa, de acuerdo con lo reportado por el equipo de RPP en la zona.

Recientemente, Delia Espinoza envió una carta notarial a Aladino Gálvez para solicitarle el cumplimiento de la resolución judicial que la restituye en el puesto, así como el nombramiento de una comisión de transferencia y la suspensión de todas las gestiones institucionales que viene realizando.

¿Por qué Delia Espinoza fue suspendida?

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió el pasado 19 de septiembre a Delia Espinoza del cargo de fiscal de la Nación. Esto tras un procedimiento disciplinario ordinario por presuntamente haber cometido "faltas graves y faltas muy graves" e infringir la ley de carrera fiscal al no ejecutar la resolución administrativa que reponía a Patricia Benavides como titular del Ministerio del Público y la reincorporaba como fiscal suprema titular.

Los cuatro cargos por las cuales se suspendió a Delia Espinoza son los siguientes: no reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, haber continuado como titular del Ministerio Público de manera ilegal e inconstitucional, no haber recibido a Benavides Vargas en la sede institucional y no convocar a la sesión de Junta de Fiscales Supremos.