Poder Judicial rechazó impedimento de salida del país por 36 meses contra Dina Boluarte

La exmandataria Dina Boluarte no acudió a la audiencia. | Fuente: Andina

El Poder Judicial rechazó este miércoles el pedido fiscal para que se ordene el impedimento de salida del país por un plazo de 36 meses contra la expresidenta Dina Boluarte, como parte de una investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.

Durante la audiencia, el juez Fernando Valdez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró infundado el requerimiento fiscal y estableció que no existe peligro de fuga en el caso de la exmandataria, quien fue destituida del cargo la semana pasada.

“No se cumple con los presupuestos, no existe sustento factico. Si bien se cumple la pena mayor a tres años, no existen actos de investigación que sea indispensable la presencia de la investigada. Tampoco existe peligro de fuga, no es proporcional debido al comportamiento procesal”, leyó el magistrado.

Juan Carlos Portugal, abogado de la expresidenta Dina Boluarte, había dicho durante su intervención que es “imposible” que su cliente se fugue, porque aún continúa desplazándose en compañía de seguridad del Estado.

Mientras tanto, el fiscal Ángel Astoncondor anunció que presentará una apelación.

La Fiscalía contra el Lavado de Activos investiga a la exmandataria Dina Boluarte por presuntamente haber generado una cuenta mancomunada a favor de Perú Libre, con el objetivo de recaudar fondos de los militantes del partido político para el pago de una reparación civil que se impuso al prófugo líder de esta agrupación, Vladimir Cerrón.

El Ministerio Público también investiga un presunto financiamiento prohibido de la campaña electoral de 2021, cuando Boluarte Zegarra fue parte de la fórmula presidencial del partido del lápiz.

Poder Judicial evaluará este jueves el segundo pedido de impedimento de salida del país

Dina Boluarte no se acaba de librar del todo de una eventual restricción para abandonar el país, pues el Poder Judicial evaluará este jueves una segunda solicitud fiscal de impedimento de salida por un plazo de 18 meses, como parte de una investigación preliminar por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

En una audiencia virtual, a realizarse desde las 8:00 a. m., el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley analizará el requerimiento que hizo el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, el último 10 de octubre.

Por este caso, Boluarte es investigada por presuntamente haberse interesado en designar a funcionarios en el Seguro Social de Salud (EsSalud) y a concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que le habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas.

Los hechos se remontan a 2023, cuando Dina Boluarte se habría sometido a intervenciones quirúrgicas sin el trámite correspondiente en el Parlamento. En diciembre del año pasado, eso fue confirmado por el médico cirujano Mario Cabani.

Según investigaciones periodísticas, dichas operaciones estéticas habrían tenido como contraprestación la designación de personajes cercanos a Cabani en puestos al interior de EsSalud.