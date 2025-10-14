Poder Judicial evaluará este miércoles el pedido fiscal de impedimento de salida del país por 36 meses contra Dina Boluarte

Dina Boluarte es investigada por el presunto delito de lavado de activos. La evaluación del requerimiento fiscal se llevará a cabo desde las 9:00 a. m. en la sede de la Corte Superior Nacional.

El Poder Judicial evaluará este miércoles 15 de octubre el pedido fiscal para que se ordene el impedimento de salida del país por un plazo de 36 meses contra la expresidenta Dina Boluarte, como parte de una investigación que afronta en la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos.



El juez Fernando Valdez analizará el requerimiento que hizo la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Lavado de Activos –Tercer Despacho– para que se dicte dicha medida restrictiva en contra de la mandataria a fin de asegurar su presencia dentro de esta investigación fiscal.



El magistrado determinó que la evaluación de este requerimiento fiscal se lleve a cabo desde las 9:00 a. m. en una audiencia de carácter “presencial” a realizarse en la sede de la Corte Superior Nacional, ubicada en la cuadra 7 de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima.



Valdez Pimentel también notificó al abogado defensor de la expresidenta Dina Boluarte para su concurrencia obligatoria a esta audiencia presencial de requerimiento de impedimento de salida del país; bajo "apercibimiento" o "advertencia" de ser subrogado o sustituido por un defensor público en caso no participe el abogado de libre elección.



La mencionada Fiscalía contra el Lavado de Activos investiga a la exmandataria por presuntamente haber generado una cuenta mancomunada a favor de Perú Libre, con el objetivo de recaudar fondos de los militantes de este partido político para el pago de una reparación civil que se impuso al prófugo líder de esta agrupación Vladimir Cerrón y por un presunto financiamiento prohibido de la campaña electoral del 2021 cuando fue parte de la fórmula presidencial del partido Perú Libre.



Cabe recordar que, al día siguiente, es decir, el jueves 16 de octubre a las 8:00 a. m., el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley evaluará, en una audiencia virtual, el pedido de la Fiscalía de la Nación para que se ordene el impedimento de salida del país por un plazo de 18 meses contra la expresidenta Dina Boluarte, como parte de una investigación preliminar que afronta en la Fiscalía por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.



La expresidenta Dina Boluarte afronta una investigación preliminar en la Fiscalía de la Nación por presuntamente haberse interesado en designar a funcionarios en el Seguro Social de Salud (EsSalud) y a concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que le habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas.