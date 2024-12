Abogado de Elizabeth Peralta asegura que persuadió a familia de la suspendida fiscal para que se entregue a la justicia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Benji Espinoza, abogado de la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, señaló este miércoles que su patrocinada se entregó a la justicia para cumplir los 18 meses de prisión preventiva que se le impuso porque no debe “nada” y busca mostrar una “buena imagen” en el proceso que se le sigue, pese a que en vísperas había decidido “resistir” el fallo judicial.

En declaraciones a RPP, el abogado señaló que se reunió este miércoles con la familia de su patrocinada y les indicó que sería mejor que se entregue a las autoridades para cumplir con este fallo judicial. Ello pese a que, previamente, la familia le había indicado que no se entregaría hasta agotar todos los recursos.

“Hoy que me he reunido con la familia les he indicado la necesidad de dejar una buena imagen y mostrar que nosotros nada debemos y era mejor su entrega. Los he podido persuadir de que eso es así y de que vamos a tener un proceso de habeas corpus que estoy seguro de que va a poder revertir esta detención que es arbitraria”, dijo.

No se acogerá a colaboración

El letrado dijo también que ha conversado con su defendida y que le manifestó que tenga fortaleza y confianza en que se podrá revertir su situación legal. Asimismo, sostuvo que continuarán con todos los recursos que correspondan en la vía interna.

“Brevemente pude conversar con ella y le manifesté que tenga fortaleza porque no es un camino fácil el que viene, pero que a la vez tenga confianza, que vamos a poder revertir esta situación a través del proceso constitucional respectivo”, manifestó.

Espinoza manifestó también que la suspendida fiscal Peralta no se acogerá a la figura de colaboración eficaz ni confesión sincera, debido a que ello implica el reconocimiento de una culpabilidad en la que su patrocinada no ha incurrido.

Prisión preventiva a Elizabeth Peralta

El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta, en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue junto con el exconductor de televisión, Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín'.

Este martes, 3 de diciembre, la Corte Suprema declaró fundado el requerimiento de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y revocó el mandato en primera instancia emitido por el juez Juan Carlos Checkley en octubre, en el que impuso mandato de comparecencia contra Peralta.

Cabe precisar que la fiscal es investigada por los delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico.