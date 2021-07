Elvia Barrios asegura que se allana a investigación de la JNJ, pero que continuará al frente del PJ

La presidenta del Poder Judicial sostuvo que su línea de conducta dentro del sistema judicial, la avala. | Fuente: RPP Noticias

Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, reiteró este jueves que se allanará a las investigaciones que correspondan por una presunta solicitud al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, para que favorezca a su hermano Víctor Barrios en un proceso judicial.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, Barrrios precisó que hasta el momento no recibe la notificación sobre la investigación preliminar que le inició la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Sin embargo, fue clara en señalar que en ningún momento faltó a sus funciones como titular del Poder Judicial, por lo que continuará al frente de esta institución.

“Todavía no me ha llegado la notificación he tomado conocimiento por los medios de comunicación que ha abierto una investigación preliminar. Yo no he faltado a mis deberes ni al ejercicio de la función que hago. He realizado toda mi vida con transparencia y con dignidad y estaré al frente del Poder Judicial”, dijo.

Rechazó vinculación a Walter Ríos

Respecto de la denuncia en su contra, la titular del Poder Judicial sostuvo que durante los últimos años ella ha sido partícipe de una serie de resoluciones en contra de César Hinostroza y Walter Ríos. Sostuvo también que su línea de actuación es conocida dentro del sistema judicial y que siempre fue crítica de actos de corrupción.

“Tengo una línea de actuación seria y responsable y es esa línea y esa trayectoria la que avala, porque todos los jueces y juezas del Perú me conocen. Todos conocen mi línea de actuación, he sido presidenta de la Sala Penal Especial y siempre he sido muy crítica con los actos de corrupción, conocen mi trayectoria y la forma en la que resuelvo”, sostuvo.

“No estoy sentada en la Presidencia, porque me han otorgado el voto mis colegas, porque me he ganado la confianza, porque he ganado el respeto, porque a fuerza de trabajo he labrado yo una carrera judicial que me ha costado y no voy a permitir que esta persona venga a enlodar mi honra”, añadió.

Sobre investigación por parte de fiscales

También se refirió al hecho de que tanto la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, como el fiscal supremo, Pablo Sánchez, se hayan inhibido del caso en el Ministerio Público. Indicó que ella conoce a ambos desde hace muchos años y que mantiene relación amical, por lo que entendía que se excusaran del caso, aunque consideró que es algo perjudicial para el mismo.

“He sido fiscal y he trabajado con cientos de fiscales, en esa relación de la Fiscalía, uno establece una relación amical, lógicamente en el tiempo ya no hay la oportunidad de vincularse de estar cerca, pero si (Ávalos) considera que eso es un impedimento, yo más bien pienso que eso fue perjudicial porque retrasó una investigación que en su momento debió hacerse”, dijo.

“Eso no me beneficia tampoco, nada se puede tener encarpetado toda la vida. Lo sé entonces tampoco me beneficiaba, es una circunstancia de que las dos personas me hayan conocido”, agregó.

La presidenta del Poder Judicial dijo también que ella se allanaba a todas las investigaciones, además del levantamiento de su secreto de las comunicaciones y geolocalización, para que se compruebe que no se comunicó ni reunió con Walter Ríos.

