Poder Judicial evalúa hoy si archiva o no investigación contra Enma Benavides por cohecho

El Poder Judicial evaluará si archiva o no el caso de Enma Benavides, hermana de la suspendida fiscal Patricia Benavides, quien es investigada por el presunto delito de cohecho, tras ser denunciada por presuntamente haber aceptado sobornos a cambio de exculpar a detenidos por narcotráfico.

Además de Emma Benavides, las pesquisas alcanzan a otros 11 investigados por el mismo ilícito. En consecuencia, el juez Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, deberá evaluar el requerimiento mixto efectuado por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada.

Dentro de este requerimiento mixto se decidirá si procede la acusación para algunos implicados o el archivo (sobreseimiento) para otros. En este último caso, así sea la propia Fiscalía quien lo requiera, la Procuraduría Anticorrupción puede oponerse y pedir que no se cierren las investigaciones.

Conflicto de intereses e interferencia de Patricia Benavides

El fiscal encargado del caso es Uriel Terán, quien fue designado para llevar las investigaciones en reemplazo de la fiscal Bersabeth Revilla, luego de que Patricia Benavides asumiera como fiscal de la Nación.

Es decir, apenas asumió la titularidad del Ministerio Público, Benavides interfirió en las investigaciones que involucran a su hermana para cambiar al fiscal encargado del caso.

Coincidentemente, luego de asumir las pesquisas, Uriel Terán pidió el archivo en favor de la hermana de la suspendida fiscal Benavides.

Por si fuera poco, la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos denunció que, cuando todavía estaba a cargo de la titularidad del Ministerio Público, Patricia Benavides se le acercó para preguntar por qué el caso de su hermana no había pasado a su despacho.

"Cuando yo ordeno que el caso (de Enma Benavides) no pase a la oficina de la doctora (Patricia Benavides), ella va a mi oficina y me dice doctora, me he enterado que usted ha dicho que el caso no pase a mi oficina. Yo le dije: 'Sí, doctora'. Ella me dice: 'Doctora, pero yo soy una mujer honesta, con ética. Sea mi hermana, mi prima, yo actuaré de acuerdo a ley'", indicó Ávalos en Cuarto poder.

"Yo le digo: 'Doctora, más bien deme las gracias, porque si trasciende que usted está revisando el caso de su hermana, mire cómo queda. Saque una resolución y se lo derivo a Bersabeth Revilla'. La doctora (Benavides) vuelve a mi despacho. Estaba molesta, pero tenía que disimular, porque en ese momento yo era la fiscal de la Nación. Ella me dice: 'Doctora, yo no sé qué tiene esa mujer (Revilla) en contra de mi hermana, porque ahí no hay nada'", continuó.