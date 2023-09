Patricia Benavides pide al Congreso respetar garantías constitucionales durante investigación a integrantes del JNJ

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pidió a la Comisión de Justicia del Congreso respetar las garantías constitucionales durante el proceso de investigación sumaria contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Patricia Benavides lidera el Ministerio Público desde julio del 2022. | Fuente: RPP

Desde la ciudad de Satipo, en Junín, la titular del Ministerio Público dijo ser respetuosa del Estado de derecho y pidió también no ser vinculada con las decisiones del Parlamento, que, el pasado jueves 7 de setiembre, aprobó la investigación contra los magistrados por un plazo de 14 días hábiles.

“Pido que se respeten las garantías constitucionales a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, porque todos somos iguales ante la ley”, declaró a RPP Noticias.

“Como fiscal de la Nación, represento al Ministerio Público exigiendo el respeto de nuestra autonomía y respetando a los otros poderes del Estado”, agregó.

Es preciso recalcar que la Comisión de Justicia aprobó hoy el plan de trabajo para investigar a los magistrados Imelda Tumialán (presidenta), Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello.

A los magistrados se les acusa de haber pronunciado, en mayo de este año, en contra del juicio político y antejuicio al que fue sometida la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

También se cuestiona una supuesta intromisión de Tumialán, De la Haza y Zabala ante la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie contra la decisión del Parlamento de inhabilitar a la extitular del Ministerio Público, pese a que el titular del Poder Judicial, Javier Arévalo, negara esta versión.

JNJ investigaba a Patricia Benavides

La JNJ inició una investigación preliminar contra Benavides por el cambio de fiscal Bersabeth Revilla, quien indagaba a su hermana, la jueza Emma Benavides, por supuestamente liberar a narcotraficantes a cambio de dinero.

La entidad autónoma también investigaba los cambios dentro del Equipo Especial del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

En el caso, me he sometido a todas las investigaciones iniciadas en mi contra, haciendo uso de mi derecho a la defensa, pero exigiendo que se respete el debido proceso. Nuevamente, reitero que no me involucren en las decisiones parlamentarias

Sin embargo, el Poder Judicial concedió una medida cautelar que presentó la fiscal de la Nación contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por dos investigaciones preliminares que dicho organismo le inició.

En su resolución, el Sexto Juzgado Constitucional de Lima dispuso que de forma provisional la suspensión inmediata de las investigaciones preliminares contra la titular del Ministerio Público seguidas en los expedientes N° 001-2023-JNJ y N° 008-2023-JNJ acumulados.

Benavides había solicitado en su recurso que el PJ declare nulas todas las actuaciones en su contra que realice la JNJ, en las que hayan participado los miembros Inés Tello y Aldo Vásquez, además de solicitar que se deje sin efecto todas las actuaciones en las que ambos intervinieron, ya sea como instructores o parte de las indagaciones.

Tello es cuestionada por haber superado la edad estipulada en la Ley Orgánica de la JNJ para ser miembro titular de la institución. Mientras que, en el caso de Vásquez, se señala que habría adelantado opinión al comparar el caso de Benavides con los de otras autoridades investigadas.