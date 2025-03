Fiscal de la Nación asegura que no teme ser destituida: "Todas las denuncias contra mí deben ser declaradas improcedentes"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Congreso y el Ejecutivo han presentado en menos de un mes cinco denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). Todas las demandas en contra de la titular del Ministerio Público tienen el mismo objetivo: inhabilitarla por 10 años de la función pública.

Pese a las denuncias que afronta, Delia Espinoza aseguró en Prueba de Fuego que no teme ser destituida. Sin embargo, indicó que sí le preocupa que estas no sean sustentadas con “las verdaderas razones jurídicas”.

“No se me debe destituir, es más, todas las denuncias que están contra mí, en la etapa de calificación, deben ser declaradas improcedentes porque estoy segura de que mis decisiones han sido ajustadas a derecho. Si se me va a destituir por haber cumplido mi rol constitucional, porque estoy para perseguir el delito, no a los colores, a los partidos, ni a cualquier persona por su nombre o apellido, no por su condición. Yo lo que he hecho es sustentar, y ahí están los documentos que hablan por sí solos”, manifestó.

Asimismo, Espinoza indicó que “no puede dejar de investigar” aunque entre las carpetas fiscales que tiene a su cargo el Ministerio Público se encuentren algunas vinculadas con la presidenta Dina Boluarte.

“Si yo dejo de investigar, entonces estoy incumpliendo [mis deberes]. Eso sí sería delito y hasta infracción constitucional. […] Yo estoy haciendo mi trabajo porque no voy a demorar carpetas, no voy a hacer que prescriban, no voy a esconderlas y no las voy a encarpetar. Hay plazos [que cumplir]”, indicó.

“Si hay un presunto delito con elementos objetivos, tengo que denunciar a […] cualquier funcionario porque ese es mi rol: investigar a los más altos funcionarios del Estado”, acotó.

Sobre acusaciones de “golpe de Estado blando” de Dina Boluarte

Al ser consultada sobre las declaraciones de Dina Boluarte, quien acusó al Ministerio Público de “tejer un golpe de Estado blando” en su contra, Delia Espinoza le pidió a la mandataria que coloque un ejemplo para entender mejor a qué se refiere con esta frase.

“No voy a opinar sobre opiniones y más aún de la más alta magistratura del Estado porque no me confronto y no es mi intención. Simplemente, yo pido respeto porque hay expresiones que pueden ser ofensivas a nuestra institución. […] En todo caso, hubiera sido interesante que nos dé un ejemplo [de] en qué consiste ese supuesto golpe blando que yo particularmente no entiendo de qué se trata o en qué consiste, porque no somos políticos. La Fiscalía de la Nación y todos los fiscales del Perú no somos políticos, por lo tanto, ¿de qué golpe se estaría pensando? No entiendo, que se defina”, indicó.

Asimismo, la titular del Ministerio Público reiteró que hay 34 carpetas fiscales en contra de la mandataria, pero aclaró que algunas de ellas ya han sido archivadas. Además, detalló que entre seis y siete de ellas tienen “mayor relevancia”.

“Estamos con algunas [carpetas] ya archivadas. Yo dije investigaciones en general para demostrar de que no en todas se les está importunando y quitando el tiempo. No podría adelantar [cuantas están archivadas], me disculpa, por favor. Solamente para poder graficar de que hay varias que, posiblemente, sean archivadas e, incluso, si mal no recuerdo, ya hay algunas que estamos archivando y notificando. Sobre todo, de esas 34, hay unas seis o siete que sí concitan, por la naturaleza de los hechos que se están investigando, mayor relevancia y son por algunas de las cuales la estamos llamando porque es necesario contar con la versión de la señora presidenta. Se le llama, se le convoca y, con todo respeto, se hacen las preguntas puntuales para que no se le distraiga más allá de sus labores”, concluyó.