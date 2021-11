Fiscal separada del caso 'Cuellos Blancos' solicita suspensión de Zoraida Ávalos | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

La fiscal Rocío Sánchez solicitó ante la Junta Nacional de Justicia la suspensión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a quien acusa de haber adoptado decisiones que afectaron gravemente las investigaciones sobre la corrupción en el Poder Judicial. Como se sabe, Sánchez fue apartada del caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto' por una presunta inconducta.

En entrevista con RPP Noticias, la fiscal que fue separada del caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto', explicó que son seis los hechos advertidos ante la Junta Nacional de Justicia y recientemente ante la comisión encargada de su ratificación. Sánchez acusó a Ávalos, como jefa del Ministerio Público, de desarrollar actos "que han perjudicado la investigación".

"Por ejemplo, ha enviado oficios a la Dirandro solicitando que los registros de comunicación ya no lleguen a mi despacho sino al despacho de la fiscal coordinadora que ella acababa de designar, vulnerando así o desacatando la orden judicial. Eso es un acto de interferencia y solo con la finalidad de conocerse los resultados de estos registros de comunicación", indicó.

"Esto fue mientras yo estaba en el cargo (del caso). Yo tomo conocimiento porque la unidad policial me remite un oficio haciéndome la consulta de qué es lo que estaba pasando. Eso no prospera porque yo contesto de manera alturada y con toda la documentación sustentatoria para que los registros de comunicación continúen dirigiéndose a mi despacho", agregó.

Para Sánchez, esto determinó la decisión de removerla del caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto' "porque no tenían forma ni acceso para conocer la información". Además, criticó que cuando se conformó un equipo especial de fiscales para encargarse, no se designó a un coordinador que esté al mando, pese a la existencia de fiscales que conocían este caso.

"Sin embargo, cuando se crea el equipo especial ese despacho no aparece dentro de los que lo conforman, tampoco designan coordinador (al fiscal Pablo Sánchez). Fui yo la que pidió con documentos, en noviembre del 2019, la necesidad de que designe un fiscal coordinador porque ya se veían problemas administrativos como redistribución de casos que la fiscal de la Nación debió regular, pero no hizo caso y no le dio trámite", apuntó.

