Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 26 de agosto | "¡Fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno!"
EP 1059 • 12:18
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26

Fiscal Tomás Gálvez sobre Delia Espinoza: "Ha cometido tantos delitos que si el Congreso y la JNJ funcionan creo que deben suspenderla"

Gálvez también rechazó alguna irregularidad tras su reunión con el abogado José Luis Castillo Alva.
Gálvez también rechazó alguna irregularidad tras su reunión con el abogado José Luis Castillo Alva. | Fuente: Andina
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El fiscal supremo señaló además que viene siendo objeto de reglaje y persecución política desde el Ministerio Público, bajo la dirección de la actual fiscal de la Nación.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El fiscal supremo Tomás Gálvez manifestó este martes que la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, debería ser suspendida tanto por el Congreso como por la JNJ y, por consecuencia, destituida de su cargo, pues a su criterio ha cometido muchos delitos.

"Ha cometido ya tantos delitos estos últimos días que, si el Congreso funciona y la JNJ funciona, yo creo que deben suspenderla y eventualmente destituirla. Eso es un hecho porque los casos son flagrantes", manifestó en el programa Prueba de Fuego de RPP.

Tomás Gálvez manifestó que viene siendo objeto de un reglaje y persecución política desde el Ministerio Público, bajo la dirección de la actual fiscal de la Nación.

"El día que la fiscal Delia Espinoza invita a reincorporarse a la Junta de Fiscales Supremos a Patricia Benavides, como ella no tenía despacho vino al mío. Y cuando salimos teníamos a dos personas filmándonos, haciéndose los locos y filmándonos subrepticiamente. Las seguridades que teníamos intervinieron: uno era el subgerente de imagen e integridad y el otro era una persona x", manifestó.

El fiscal supremo señaló que en los próximos días formalizará esta denuncia pues tiene las pruebas suficientes para ello. En ese sentido, consideró que lo que buscan es abrirle una carpeta fiscal para evitar que él pudiera asumir como titular del Ministerio Público. 

"Como la fiscal de la Nación está en una situación delicada, temen de que pueda suceder algo con ella. Entonces... ¿Quién sería el que tiene la posibilidad de ingresar como fiscal de la Nación? sería yo. Eso les aterra porque saben que a mí no me van a condicionar", enfatizó. 

Caso 'Cuellos Blancos'

Tomás Gálvez también se refirió a la denuncia anónima en la que lo señalan de reunirse en privado con el abogado José Luis Castillo Alva, implicado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. En ese sentido, el fiscal supremo aseveró que todo es un invento de Pablo Sánchez 

"Cuellos Blancos de Fiscales Supremos y Jueces Supremos, hablo por mí, es una invención de Pablo Sánchez con Rocío Sánchez y Sandra Castro, una invención total", expresó. 

Gálvez señaló que el encuentro con el abogado Castillo se dio en un lugar lleno de fiscales que en ese momento hasta se tomaron fotos con él porque era una reunión común. Asimismo, indicó que esta persona fue su defensa legal.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP210 | INFORMES | Elecciones 2026: Presunto uso de tachas electorales para perjudicar a partidos políticos

En pleno camino hacia las elecciones del 2026, una alerta encendió el debate: las tachas maliciosas, una figura pensada para cuidar la legalidad, que en algunos casos se usa como mecanismo para bloquear partidos y presionar a sus líderes. Una denuncia hecha en RPP puso el foco en este problema y obligó al JNE a reaccionar.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Fiscalía Delia Espinoza

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA