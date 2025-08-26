Fiscal Tomás Gálvez sobre Delia Espinoza: "Ha cometido tantos delitos que si el Congreso y la JNJ funcionan creo que deben suspenderla"

El fiscal supremo señaló además que viene siendo objeto de reglaje y persecución política desde el Ministerio Público, bajo la dirección de la actual fiscal de la Nación.

El fiscal supremo Tomás Gálvez manifestó este martes que la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, debería ser suspendida tanto por el Congreso como por la JNJ y, por consecuencia, destituida de su cargo, pues a su criterio ha cometido muchos delitos.

"Ha cometido ya tantos delitos estos últimos días que, si el Congreso funciona y la JNJ funciona, yo creo que deben suspenderla y eventualmente destituirla. Eso es un hecho porque los casos son flagrantes", manifestó en el programa Prueba de Fuego de RPP.

Tomás Gálvez manifestó que viene siendo objeto de un reglaje y persecución política desde el Ministerio Público, bajo la dirección de la actual fiscal de la Nación.

"El día que la fiscal Delia Espinoza invita a reincorporarse a la Junta de Fiscales Supremos a Patricia Benavides, como ella no tenía despacho vino al mío. Y cuando salimos teníamos a dos personas filmándonos, haciéndose los locos y filmándonos subrepticiamente. Las seguridades que teníamos intervinieron: uno era el subgerente de imagen e integridad y el otro era una persona x", manifestó.

El fiscal supremo señaló que en los próximos días formalizará esta denuncia pues tiene las pruebas suficientes para ello. En ese sentido, consideró que lo que buscan es abrirle una carpeta fiscal para evitar que él pudiera asumir como titular del Ministerio Público.

"Como la fiscal de la Nación está en una situación delicada, temen de que pueda suceder algo con ella. Entonces... ¿Quién sería el que tiene la posibilidad de ingresar como fiscal de la Nación? sería yo. Eso les aterra porque saben que a mí no me van a condicionar", enfatizó.



Caso 'Cuellos Blancos'

Tomás Gálvez también se refirió a la denuncia anónima en la que lo señalan de reunirse en privado con el abogado José Luis Castillo Alva, implicado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. En ese sentido, el fiscal supremo aseveró que todo es un invento de Pablo Sánchez

"Cuellos Blancos de Fiscales Supremos y Jueces Supremos, hablo por mí, es una invención de Pablo Sánchez con Rocío Sánchez y Sandra Castro, una invención total", expresó.

Gálvez señaló que el encuentro con el abogado Castillo se dio en un lugar lleno de fiscales que en ese momento hasta se tomaron fotos con él porque era una reunión común. Asimismo, indicó que esta persona fue su defensa legal.