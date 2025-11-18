Juez Constitucional notificará nuevamente a la JNJ para reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación en un plazo de dos días

El juez constitucional de Lima, Juan Torres, volverá a notificar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) su resolución en la que le otorga un plazo de dos días para que cumpla con reponer a la doctora, Delia Espinoza, en el cargo de Fiscal de la Nación.

El magistrado adoptó esta medida al determinar que se produjo un error en el acto de notificación de esta resolución en un domicilio que no le corresponde a la Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia.

Ante ello, el juez determinó que por esta única vez se notifique en forma adicional a dicha parte emplazada en su domicilio real ubicado en el distrito limeño de Miraflores debido al error en este acto de notificación señalado.

Como se recuerda, Torres Tasso otorgó un plazo de dos días a la Junta Nacional de Justicia para que cumpla con reponer a Delia Espinoza en el cargo de Fiscal de la Nación

El magistrado dispuso esta medida al determinar que la Junta Nacional de Justicia incumplió con la resolución que emitió su despacho el último 13 de octubre, en la que determinó que Espinoza Valenzuela continúe ejerciendo el cargo de Fiscal de la Nación tras declarar fundada una medida cautelar innovativa que presento su defensa legal para que se disponga su reposición como titular del Ministerio Público.