Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Juez Constitucional notificará nuevamente a la JNJ para reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación en un plazo de dos días

El juez constitucional de Lima otorgó un plazo de dos días a la JNJ para que cumpla con reponer a Delia Espinoza en el cargo de Fiscal de la Nación.
El juez constitucional de Lima otorgó un plazo de dos días a la JNJ para que cumpla con reponer a Delia Espinoza en el cargo de Fiscal de la Nación. | Fuente: Andina
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

El magistrado dispuso esta medida tras determinar que la resolución fue notificada por error en un domicilio que no corresponde a la Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Judiciales
00:00 · 01:34

El juez constitucional de Lima, Juan Torres, volverá a notificar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) su resolución en la que le otorga un plazo de dos días para que cumpla con reponer a la doctora, Delia Espinoza, en el cargo de Fiscal de la Nación.

El magistrado adoptó esta medida al determinar que se produjo un error en el acto de notificación de esta resolución en un domicilio que no le corresponde a la Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia.

Ante ello, el juez determinó que por esta única vez se notifique en forma adicional a dicha parte emplazada en su domicilio real ubicado en el distrito limeño de Miraflores debido al error en este acto de notificación señalado.

Como se recuerda, Torres Tasso otorgó un plazo de dos días a la Junta Nacional de Justicia para que cumpla con reponer a Delia Espinoza en el cargo de Fiscal de la Nación

El magistrado dispuso esta medida al determinar que la Junta Nacional de Justicia incumplió con la resolución que emitió su despacho el último 13 de octubre, en la que determinó que Espinoza Valenzuela continúe ejerciendo el cargo de Fiscal de la Nación tras declarar fundada una medida cautelar innovativa que presento su defensa legal para que se disponga su reposición como titular del Ministerio Público.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP224 | INFORMES | Voto digital 2026: ¿cómo funcionaría y quiénes podrán usarlo?

¿Se imagina votar desde su celular, laptop o tablet sin tener que ir a su local de votación? El voto digital podría ser una realidad en las elecciones generales 2026. ¿Quiénes podrían acceder al voto digital y qué requisitos deberían cumplir? En el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos, les explicamos cómo funcionaría este sistema, aun en evaluación, y qué grupos de peruanos podrían utilizarlo.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Delia Espinoza Ministerio Público JNJ Junta Nacional de Justicia

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA