Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para César Hinostroza por caso 'Cuellos Blancos'

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que dicte mandato de prisión preventiva por 18 meses contra el exjuez supremo César Hinostroza como parte de una investigación preparatoria que se le inicio por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y otros vinculado al caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Este pedido fue hecho el último 27 de agosto por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos que tiene a su cargo dicha investigación preparatoria seguida contra Hinostroza Pariachi en su actuación como juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, respecto al trámite de tres demandas de habeas corpus presentadas en favor de Orlando Velasquez, Jesús Alvarado y Juan Antonio Pesantes.

Este requerimiento fiscal de prisión preventiva fue presentado ante el despacho del juez supremo provisional, Juan Carlos Checkley, quien programó para el miércoles 10 de setiembre a las 2:30 de la tarde una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

Sobre el exjuez supremo César Hinostroza pesan otras investigaciones fiscales así como un pedido de extradición que está en trámite ante las autoridades del Reino de Bélgica, donde se encuentra radicando en la actualidad.