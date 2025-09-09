Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Grandes sagas
EP 34 • 41:50
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Presidente de JNE: voto digital podría estar condenado al fracaso si no se realiza correctamente
EP 1864 • 10:52
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 9 de agosto | (San Pedro Claver) - "Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos"
EP 1073 • 12:01

Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para César Hinostroza por caso 'Cuellos Blancos'

Fiscalía pidió 18 meses de prisión preventiva contra exjuez supremo César Hinostroza
Fiscalía pidió 18 meses de prisión preventiva contra exjuez supremo César Hinostroza | Fuente: RPP
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

Sobre el exjuez supremo César Hinostroza pesan otras investigaciones fiscales así como un pedido de extradición que está en trámite ante las autoridades del Reino de Bélgica, donde se encuentra radicando en la actualidad.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que dicte mandato de prisión preventiva por 18 meses contra el exjuez supremo César Hinostroza como parte de una investigación preparatoria que se le inicio por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y otros vinculado al caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Este pedido fue hecho el último 27 de agosto por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos que tiene a su cargo dicha investigación preparatoria seguida contra Hinostroza Pariachi en su actuación como juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, respecto al trámite de tres demandas de habeas corpus presentadas en favor de Orlando Velasquez, Jesús Alvarado y Juan Antonio Pesantes.

Este requerimiento fiscal de prisión preventiva fue presentado ante el despacho del juez supremo provisional, Juan Carlos Checkley, quien programó para el miércoles 10 de setiembre a las 2:30 de la tarde una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

Sobre el exjuez supremo César Hinostroza pesan otras investigaciones fiscales así como un pedido de extradición que está en trámite ante las autoridades del Reino de Bélgica, donde se encuentra radicando en la actualidad.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral

Después de más de 34 años, la bicameralidad trae de retorno al Senado, un grupo de sesenta legisladores que serán elegidos en las elecciones generales 2026. ¿Qué funciones realzarán y cómo será la votación en la cédula? Escuchemos el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
César Hinostroza Ministerio Público Cuellos Blancos del Puerto

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA