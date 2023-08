General Manuel Lozada rechaza haber estado involucrado en intento de Golpe de Estado de Pedro Castillo

El general de la Policía Nacional del Perú, Manuel Lozada, rechazó este jueves haber estado involucrado en el intento de golpe de Estado, que realizó el expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre, por el cual ha sido incluido en una investigación preliminar por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP Noticias, Lozada dijo que pudo haber sido involucrado en esta investigación preliminar por las declaraciones de algunos congresistas, quienes señalaron que, durante el día del intento de golpe de Estado, el entonces jefe de la Región Policial Lima, les impidió ingresar al Palacio Legislativo.

Sin embargo, precisó durante ese día él no dispuso ninguna medida que impida el tránsito de los parlamentarios. Añadió que en general todo el centro de Lima tenía restricciones ante la eventualidad de manifestaciones, pero no se impidió a ningún congresista llegar al Parlamento y prueba de ello es que todos sesionaron con normalidad.

“La verdad yo rechazo contundentemente eso, porque mi acusación es que he impedido, es que yo he dispuesto o habría dispuesto que no ingresen los congresistas al Congreso, cosa que es totalmente falsa”, manifestó.

“No he recibido nunca esa orden. Es más, he referido, dispuse por radio que se den todas las facilidades para que ingresen los congresistas y sus asesores, debiendo tener cuidado, a fin de que no sean atentados contra su integridad física”, añadió.

Acciones de Lozada durante el 7 de diciembre de 2022

Lozada dijo no haber tenido conocimiento de lo que sucedía en Palacio de Gobierno durante el 7 de diciembre de 2022 y que ni siquiera escuchó el mensaje a la Nación de Pedro Castillo, sino que uno de sus compañeros le informó luego. En esa línea, indicó que su primera acción fue disponer el refuerzo de la seguridad en los centros de abasto ante posibles alteraciones del orden.

“(El mensaje) no lo escuché, me dijeron. Lo que he dispuesto es que, porque era un momento de incertidumbre, la gente estaba desorientada, decían muchas cosas, entonces agarré y dije, bueno hay que tener seguridad en los mercados, los centros comerciales y dispuse eso, reforzar el patrullaje policial, principalmente en los mercados, los centros comerciales previendo que podía producirse alguna alteración al orden público, después he permanecido ahí en la avenida Abancay”, dijo.

El general también contó que previamente, durante esa mañana, el entonces ministro Willy Huerta, le pidió que abriera la Plaza Mayor para que ingresen los simpatizantes del expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, se negó a este requerimiento ante la eventualidad de que pudieran generarse enfrentamientos y que luego comunicó el pedido a su superior.

“Antes del mensaje del expresidente Castillo, el exministro Willy Huerta me llama por teléfono y me dice si podría abrir las rejas que circundaban Palacio de Gobierno y le dije que no. Lo quería para que entren los simpatizantes o adeptos del Gobierno de ese momento. Fue antes del mensaje”, manifestó.

“Le dije que no porque, así como iban a entrar ellos también iban a entrar los opositores y qué cosa iba a producir ahí, cualquier cosa pudo haberse producido. Podría haber ocurrido si es que hubiera abierto las rejas, yo le dije que no. Me colgó y di cuenta de inmediato a mi inmediato superior y me dijo muy bien tú respondes a lo que ordene tu comando, yo le dije sí mi general, siempre y cuando esté dentro de la legalidad, muy bien me dijo y ahí me cortó”, dijo.