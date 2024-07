"Si quiere seguir haciendo política, que se inscriba como candidato": Keiko Fujimori cuestiona a fiscal Pérez

Judiciales La lideresa de Fuerza Popular expresó su rechazo ante la alusión que hizo José Domingo Pérez sobre el gobierno de su padre

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, declaró brevemente a la prensa tras la suspensión de la audiencia del juicio oral que se sigue en su contra por el caso Cócteles.

Como se sabe, este martes, desde las 9am., tuvo lugar el primer día del juicio oral por dicho caso ante los magistrados del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional. La Fiscalía acusa a Fujimori Higuchi y otras 41 personas de tener responsabilidad en los presuntos aportes ilícitos que habría recibibo el partido fujimorista en las campañas presidenciales del 2011 y 2016.

Al respecto, la lideresa de Fuerza Popular dijo rechazar las alusiones que hizo el fiscal José Domingo Pérez sobre el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, y consideró que el representante del Ministerio Público había dado argumentos políticos, antes que jurídicos.

“Lo que hemos visto es que el fiscal José Domingo Pérez ya perdió el juicio, y lo que hemos escuchado son argumentos políticos, no hemos escuchado argumentos jurídicos. Yo lamento y rechazo profundamente que él haga referencia a mi padre, que nada tiene que ver en este juicio. Aquí la persona que lo va a enfrentar soy yo, no Alberto Fujimori”, señaló.

Asimismo, Fujimori Higuchi indicó que si el fiscal Pérez Gómez quiere "hacer política", podía inscribirse como "candidato".

"También le digo que si quiere seguir haciendo política que se inscriba como candidato porque hoy, en vez de sentir que estábamos en un tribunal, más parecía que estábamos en el Congreso”, resaltó.

En esa línea, la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, dijo que no se había escuchado "ningún argumento jurídico ni pruebas" por parte del fiscal Pérez Gómez, y que la próxima semana le tocaría exponer los argumentos de defensa a favor de su patrocinada.

"Hoy día, lamentablemente, no hemos escuchado ningún argumento jurídico ni pruebas de parte del señor fiscal, sino un discurso político. Ha perdido una gran oportunidad porque, precisamente, de eso se trata este proceso, lo único que se evidencia aquí es que no hay un caso y estamos seguros de que esto se va a archivar”, aseveró.

¿Qué dijo el fiscal José Domingo Pérez sobre Alberto Fujimori?

Este martes, el representante del Ministerio Público, José Domingo Pérez, presentó formalmente el caso Cócteles a los magistrados de la sala, presidida por la jueza Juana Mercedes Caballero García. Además, indicó los delitos que atribuye a cada uno de los acusados y especificó las penas que solicita.

En los primeros minutos de su alocución, Pérez Gómez indicó que Fuerza Popular era "heredera del legado criminal de Alberto Fujimori", a quien llamó "dictador".

"El primer aspecto que voy a tocar es acerca de organizaciones que antecedieron al partido político Fuerza Popular, y esto tiene un porqué (…) Es bueno conocer que existió y existe una voluntad criminal de sus integrantes, porque Fuerza Popular es una organización heredera del legado criminal de Alberto Fujimori, quien es condenado por el delito de corrupción y lesa humanidad por la justicia peruana”, sostuvo.

“Van a conocer en este juicio que los mismos actores que acompañaron al dictador Fujimori en los años 90 son quienes, en el año 2011 y 2016, incurren en delitos graves”, agregó.

Tras utilizar ese adjetivo, la presidenta de la sala llamó a la mesura al fiscal; sin embargo, este señaló que se estaba remitiendo al contenido del auto de enjuiciamiento que ya había pasado el control del juez de la etapa intermedia.

"Me permito justificar, página 120, 131, 174 del auto de enjuiciamiento. No estoy indicando ningún término, ninguna frase, que no haya sido controlada por las partes, por el juez de la etapa intermedia, y me estoy sometiendo estrictamente a lo que fue objeto de control”, aseveró. Tras ello, la magistrada Caballero García quedó conforme y le permitió continuar con su exposición.