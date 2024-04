Gobernador Regional de Cusco sobre sus relojes Rolex: "Son imitaciones, me los regalaron"

Cusco Salcedo mencionó que está dispuesto a que los relojes sean sometidos a las pericias correspondientes

Salcedo mencionó que está dispuesto a que los relojes sean sometidos a las pericias correspondientes | Fuente: Gobierno Regional de Cusco

El Gobernador Regional de Cusco, Werner Salcedo, aseguró que los dos relojes 'Rolex' que le obsequiaron en el año 2023, y en enero del presente año, cuando celebró su cumpleaños, son imitaciones.

De acuerdo con Salcedo, esta información fue confirmada por las personas que, según él, están detrás del obsequio. Además, precisó que ambos relojes no superarían el costo de 1000 soles.

Werner Salcedo no quiso mencionar los nombres de las personas le habrían hecho el obsequio, pues indicó que no había sido autorizado de hacerlo. Pero aseguró que ambas personas no tienen intereses cercanos a la gestión del Gobierno Regional de Cusco.

"Werner Salcedo no tiene un Rolex. En segundo lugar, yo he recibido de regalo dos relojes que son imitaciones confirmadas por quienes me lo regalaron", manifestó.

Finalmente, el Gobernador Regional de Cusco dijo que se someterá a las investigaciones del Ministerio Público y que acudirá hoy mismo por iniciativa propia para brindar información y los nombres de las personas que estarían detrás de los obsequios.

Documentación será presentada al Ministerio Público

De momento, Salcedo no ha presentado documentación ni alguna certificación de algún experto. Ha indicado que esas personas le han manifestado que son imitaciones y que incluso hay un compromiso de presentar boletas o facturas sobre la compra, cuyo precio no superaría los mil soles.

El gobernador indicó que la documentación será presentada ante el Ministerio Público cuando sea solicitada por ellos. Asimismo, mencionó que está dispuesto a que los relojes sean sometidos a las pericias correspondientes.