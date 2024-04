Dina Boluarte y gobernadores regionales deben presentarse en la Comisión de Fiscalización por caso Rolex: ¿qué tiene que responder cada uno?

Judiciales La Comisión de Fiscalización recibirá a un total de 5 gobernadores regionales que responderán en torno al caso Rolex

La Comisión de Fiscalización del Parlamento recibirá esta tarde a la presidenta de la República, Dina Boluarte; al gerente general de la Casa Banchero, Héctor Banchero Herrera; al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena; y a cinco gobernadores regionales; quienes deberán responder en torno al caso Rolex, por el cual viene siendo investigada la mandataria por el Ministerio Público.

Asimismo, está citado Gerardo López, superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), que, entre otros temas, deberá responder por "si efectuó una fiscalización de oficio sobre presunto incremento patrimonial no justificado de la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra".

La sesión parlamentaria está agendada para las 3pm. en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre; aunque, al cierre de esta nota, los miembros de la comisión evaluaban ir a Palacio de Gobierno para tomar la declaración de la jefa de Estado, pues aún no hay confirmación de su asistencia. Tampoco la había de parte de los gobernadores regionales ni del gerente de la Casa Banchero.

No obstante, los citados deberán responder una serie de preguntas en torno al uso de relojes Rolex. ¿Qué deberá responder cada uno?

Las citaciones a la presidenta y al fiscal de la Nación

La principal presentación ante la Comisión de Fiscalización es la de la presidenta Dina Boluarte, que deberá responder por "los reportajes propalados en diversos medios de comunicación, en estos últimos días, en relación al uso de objetos de gran valor, como relojes marca Rolex".

Además, deberá informar sobre "las diligencias preliminares efectuadas por el Ministerio Público sobre presunto enriquecimiento ilícito y presunta omisión de consignar declaración en documentos, a raíz de los reportajes periodísticos que revelaron su colección de relojes de diversas marcas, incluida la marca Rolex".

Como se recuerda, la Fiscalía allanó la casa de Surquillo de la jefa de Estado y Palacio de Gobierno, el viernes por la noche y sábado por la mañana, respectivamente. El objetivo era la incautación de "bienes, especies y documentos" que guarden relación con la investigación contra la mandataria por presunto enriquecimiento ilícito. Sobre este procedimiento, también deberá responder la mandataria ante la comisión del Congreso.

Cabe resaltar que, tras la diligencia, el Ministerio Público informó del hallazgo de la tarjeta y documentación de uno de los relojes Rolex que forman parte de la investigación preliminar. Según el acta de registro domiciliario, incautación y lacrado, a la que tuvo acceso RPP, el reloj de alta gama, con fecha de compra 8 de julio de 2023, corresponde al modelo Datejust 36.

El documento fiscal detalla que dicho objeto fue ubicado en el segundo piso del inmueble de la mandataria, en uno de los ambientes que es utilizado como biblioteca.

La presidenta se presentará esta tarde ante la Comisión de Fiscalización del ParlamentoFuente: Presidencia Perú

En la sesión de hoy también se presentará el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, quien deberá responder por "las diligencias preliminares efectuadas por el Ministerio Público sobre presunto enriquecimiento ilícito y presunta omisión de consignar declaración en documentos de la señora Dina Ercilia Boluarte (...) a raíz de un reportaje periodístico que reveló su colección de relojes de diversas marcas, incluida la marca Rolex".

Asimismo, deberá informar sobre los allanamientos realizados a la casa de la presidenta y a Palacio de Gobierno; y respecto a "la publicación y filtración en diversos medios de comunicación de las diligencias llevadas a cabo, como titular de la acción penal y director de la investigación (...), teniendo en cuenta que las investigaciones son de carácter reservado".

Sobre este punto, cabe indicar que el ministro de Justicia, Eduardo Arana, en diálogo con RPP, manifestó su rechazo a que se hayan filtrado a la prensa "piezas procesales" vinculadas al caso.

"Si se entiende que es una diligencia sumamente reservada (...) ¿cómo es posible que desde el inicio esta fiscalía que está presente se ponga al frente de la puerta, rueden su cámara e inmediatamente es puesto de conocimiento de todo el mundo? Es evidente que están preparando todo un show. ¿Es correcto que la Policía y la Fiscalía hagan este tipo de show mediáticos?", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Llamo la atención de cómo la Fiscalía puede difundir piezas procesales de los casos que se están investigando. A nosotros nos llegó la información de que un fiscal —y dijeron el nombre— había entregado personalmente a una periodista. Es decir, aquella persona en la que uno confía sobre la legalidad, a quien se le encarga que defienda los derechos de las personas, es aquella que impunemente puede difundir documentos y piezas procesales. No recuerdo el nombre del fiscal que está llevando la investigación de la señora presidenta. (Eso) nos comentaron ahí. No conozco a las personas que estaban, pero comentaron eso, efectivamente", agregó.

La Comisión de Fiscalización también ha citado a Héctor Banchero Herrera, gerente general de la Casa Banchero, para que "informe respecto a la importación, cantidad, cualidad y monto de los relojes Rolex ingresados a nuestro país en los últimos diez años, adquiridos y vendidos por su empresa".

Además, Banchero Herrera deberá informar "respecto a las personas naturales y jurídicas que habían adquirido a través de su empresa relojes marca Rolex y otras joyas de alta gama, a raíz de las denuncias propaladas por diversos medios de comunicación relacionadas con dichos objetos".

Gobernadores regionales citados

Otras de las participaciones esperadas en la Comisión de Fiscalización son las de los gobernadores regionales César Acuña Peralta, Gobernador Regional de La Libertad; Wilfredo Oscorima Núñez, Gobernador Regional de Ayacucho; Zósimo Cárdenas, Gobernador Regional de Junín; Gilmer Wilson Horna, Gobernador Regional de Amazonas; y de Antonio Leonidas Pulgar Lucas, Gobernador Regional de Huánuco.

Todos ellos, deberán informar "si antes o durante su gestión ha(n) adquirido bienes personales, entre ellos, objetos de alta gama como relojes marca Rolex, y si éstos han sido declarados conforme a ley ante la Contraloría General de la República y otros organismos de control administrativo".

En el caso de César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), este negó haberle regalado o prestado algún reloj Rolex a la jefa de Estado.

"Descartado que César Acuña haya regalado un Rolex. Yo no le he regalado y creo que ahorita quien tiene que aclarar todo es la presidenta. Invoco a las fuerzas políticas madurez, sensatez. No estemos –por un reloj que sabemos que no compró- pensando en la vacancia", indicó ayer, lunes, en conferencia de prensa.

“Espero que este ruido pase y la única forma es que la fiscalía cumpla con su trabajo. Creo que la presidenta ya anunció que el día 5 va a ir a declarar y espero que por el bien del país aclare”, añadió.

César Acuña negó haberle regalado algún reloj Rolex a la jefa de EstadoFuente: Andina

Por su parte, Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, en un reciente reportaje del dominical Cuarto Poder, negó haber regalado un reloj Rolex a la mandataria, aunque admitió haber adquirido uno de esos artículos, similar al que usaba la mandataria, en el año 2023. No obstante, dijo haberlo regalado a un familiar y que no tenía la tarjeta de propiedad.

“El reloj yo lo adquirí el año pasado (...) Puede ser mitad de año, no me acuerdo, pero la compra lo hice para regalársela a una familiar muy querida”, indicó.

“A mí me entregaron en una bolsa de regalo para entregárselo a la beneficiaria y fui y se lo entregué. (…) Es como si vas a una tienda pides en bolsa de regalo te lo dan y te lo llevas. Te preguntan: '¿Es para regalo?'. 'Sí'; y ya está”, respondió al ser consultado sobre la ausencia de la referida tarjeta.

Oscorima indicó también que es un coleccionista de relojes Rolex, y un cliente asiduo de la tienda.

Oscorima admitió haber comprado un reloj Rolex similar al que usaba la mandataria, pero dijo habérselo dado a una familiarFuente: Andina

Respecto al gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, según el dominical Contra Corriente, habría realizado una colecta para la presunta adquisición de un objeto de alta gama de origen francés para ser entregado a la presidenta a cambio de ser favorecido con presupuesto público.

Asimismo, según dicho dominical, el gobernador regional de Amazonas, Gilmer Wilson Horna, estaría interesado en otorgar un presente similar a la mandataria.