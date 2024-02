Lo que está en discusión es cuánto de lo dicho por Jaime Villanueva es objeto de corroboración, indican analistas

Judiciales "Estamos ante un proceso mixto de intracorrupción e intercorrupción", dijo De la Puente.

El periodista y analista político Juan de la Puente analizó la situación política actual a raíz de las declaraciones de Jaime Villanueva ante el despacho de la fiscal Delia Espinoza y precisó que ahora corresponde que toda esa información sea corroborada. No obstante, hizo hincapié en que, a nivel institucional, tanto el Ministerio Público como el Congreso han viciado procesos, lo que genera dudas respecto del cumplimiento de sus funciones.

"Estamos ante un proceso mixto de intracorrupción e intercorrupción. Porque cada una de estas instituciones, se presume, tiene mecanismos de corrupción hacia adentro, pero también una especie de corrupción multidimensional. De ese punto de vista sería interesante que el fiscal de la Nación nos entregue una reforma radical de esta institución", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Deberíamos tener pronunciamientos de bancadas. Y me parece que el presidente del Congreso tiene que tomar una decisión sobre esto, porque es un primus inter pares que tiene responsabilidades políticas, de las cuales la más importante es que fija la agenda. Él ha canjeado su potestad personal de poner un tema en agenda con un caso que ha pedido se le archiven", mencionó.

"Lo que está en discusión aquí es cuánto de lo que ha dicho el señor Villanueva es objeto de corroboración. Hay dos etapas: la recepción y la corroboración. Y hay criterios para establecer esta corroboración. Uno de los criterios es aquello que solo por sí solo se demuestra qué es (...). Creo que la Fiscalía como institución que se relaciona con otros poderes y organismos parece que ha tocado fondo. Y sí se requiere un punto de vista, un señalamiento, porque sí se han viciado procesos. Esa perversión constitucional es bien complicada. Ahora me pregunto cuando se denuncia constitucionalmente desde el Congreso o el Ministerio Público a algún aforado, ¿qué hay detrás? Es legítimo que piense eso", agregó.

Carlos Rivera: "Hemos podido detectar por lo menos siete campañas contra Gustavo Gorriti"

Por su parte, el abogado de IDL, Carlos Rivera, hizo mención a parte del testimonio en donde Villanueva afirma que el periodista Gustavo Gorriti habría dirigido la investigación del Caso Cócteles contra Keiko Fujimori. Al respecto, dijo que se trata de hechos falsos y que no existe elementos para sospechar de algún ilícito.

"Hemos podido detectar por lo menos siete campañas contra Gustavo Gorriti: que Toledo llegó y Gorriti va a fugar, que Gorriti trabaja para Odebrecht, que Gorriti está vinculado al Movadef, que Gorriti controla al Ministerio Público, que Gorriti tiene chantajeado al nuevo fiscal de la Nación, que Gorriti es filoterrorista. Se va a pronunciar el día de hoy en el transcurso de la mañana a partir del principal argumento que tiene IDL Reporteros, que es un reportaje de respuesta a esta serie de imputaciones que en su inmensa mayoría son absolutamente falsos", expresó.

"Hay un conjunto de hechos falsos: Gorriti no atiende a personas en su domicilio, no se ha reunido con Patricia Benavides y Chávarry en La Mora del óvalo Gutiérrez. Eso es falso, como también es falso que haya pretendido dirigir la investigación. Quien conozca a José Domingo Pérez me parece que debería concluir que resulta imposible que alguna persona que no sea el propio fiscal determine el curso de la investigación. Ello, más allá de la posibilidad de que cualquier periodista tenga fuentes de información dentro de la Fiscalía en el curso de eventos de carácter público e interés público notorios y de relevancia política extrema, como el caso Lava Jato, me parece que no hay ningún elemento que pueda hacer sospechar algún hecho de carácter ilícito, menos la posibilidad de la conducción de una investigación", añadió.

Luis Fernando Nunes: "Estamos viviendo entre verdades, medias verdades, medias mentiras y mentiras"

En tanto, el politólogo y exdirector del Centro Carter Luis Fernando Nunes señaló que se está normalizando la mentira dentro de la política, situación que ocasiona una desconfianza generalizada.

"El problema es que estamos viviendo entre verdades, medias verdades, medias mentiras y mentiras. Lo peor de todo es que estamos normalizando la mentira. Y ya nadie confía en nadie", mencionó.

Respecto al presunto favorecimiento de parte de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides a su hermana, la jueza Enma Benavides, que es investigada por el presuntó cobro de coimas a narcotraficantes, expresó que ello responde al enquistamiento de la "narcopolítica" en el Perú.

"Estamos viviendo la narcopolítica y el terrorismo. Esos dos elementos, que en los últimos meses nos han hecho tanto daño en los distritos más emblemáticos de Lima, se traslade también al país", finalizó.